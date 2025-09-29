Microsoft lovește în plin: blochează accesul unei unități militare israeliene la serviciile sale de cloud după scandalul supravegherii palestinienilor

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 19:57
Microsoft lovește în plin: blochează accesul unei unități militare israeliene la serviciile sale de cloud după scandalul supravegherii palestinienilor
Gigantul IT a anunțat o decizie rară și extrem de controversată: a suspendat accesul unei unități din cadrul Ministerului israelian al Apărării la platforma Azure, după ce o investigație internă a dezvăluit utilizarea serviciilor pentru o vastă rețea de supraveghere a populației palestiniene.

Potrivit The Guardian, Unit 8200, serviciul de informații al armatei israeliene, ar fi folosit infrastructura Microsoft încă din 2021 pentru a intercepta și stoca milioane de apeluri telefonice zilnice din Gaza și Cisiordania, estimate la „un milion de convorbiri pe oră”. Datele erau stocate inițial în centre de date din Olanda, cu planuri de migrare către Amazon Web Services după ce Microsoft a început ancheta, scrie Playtech.

Vicepreședintele Brad Smith a transmis angajaților că accesul a fost dezactivat pentru servicii de cloud și AI, subliniind că Microsoft „nu oferă tehnologie pentru supraveghere în masă a civililor”. Decizia vine pe fondul presiunilor crescânde din partea angajaților și a investitorilor, care au cerut transparență privind colaborarea cu Israelul în contextul criticilor internaționale legate de drepturile omului.

