Microsoft transformă Copilot într-un „asistent complet”. Ce 12 funcții utile au fost adăugate de gigantul tech

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 19:09
FOTO Unsplash

Microsoft duce Copilot la următorul nivel. Compania a lansat cel mai important update de până acum, introducând 12 funcții noi care transformă asistentul AI dintr-un simplu instrument de productivitate într-o platformă colaborativă și personală, cu accent pe interacțiune umană și inteligență socială.

Cea mai spectaculoasă noutate este funcția Groups, care permite până la 32 de persoane să colaboreze simultan într-o sesiune Copilot comună. Participanții pot face brainstorming, redacta documente sau planifica proiecte în timp real, în timp ce Copilot rezumă automat discuțiile, numără voturile și atribuie sarcini.

Practic, Microsoft transformă Copilot dintr-un asistent personal într-un spațiu de colaborare inteligent, accesibil printr-un simplu link.

Alături de acest update apare și Mico, noul avatar animat care dă o identitate vizuală lui Copilot. Mico reacționează la conversații, își schimbă culoarea și expresiile în funcție de tonul utilizatorului. Iar pentru nostalgici, câteva clickuri rapide pe avatar îl transformă în legendarul Clippy, celebrul ajutor din vechiul Microsoft Office.

AI cu memorie personală

Noua versiune introduce și o funcție de memorie pe termen lung, permițând lui Copilot să-și amintească informații personale, de la programe de antrenament și aniversări până la obiective de lucru. Utilizatorii pot vizualiza, edita sau șterge aceste date oricând, păstrând controlul complet asupra confidențialității.

În plus, Copilot este acum integrat cu OneDrive, Outlook, Gmail, Google Drive și Google Calendar, permițând căutarea și gestionarea documentelor, e-mailurilor și evenimentelor direct prin comenzi în limbaj natural, cu acordul explicit al utilizatorului.

Funcția Copilot for Health oferă informații medicale verificate din surse precum Harvard Health și poate ajuta utilizatorii din SUA să găsească medici în funcție de specializare, limbă și proximitate.

Pe partea educațională, Learn Live transformă Copilot într-un profesor interactiv care nu doar oferă răspunsuri, ci ghidează utilizatorul prin întrebări, exemple vizuale și table interactive, ideale pentru studiu, examene sau învățarea de limbi străine.

În Microsoft Edge, modul Copilot Mode permite AI-ului să analizeze simultan mai multe tab-uri, să facă rezumate și chiar să realizeze acțiuni complexe, cum ar fi rezervări de hotel sau completarea de formulare online. În același timp, noua funcție Journeys organizează istoricul de navigare în povești tematice, ușor de reluat oricând.

Update-ul a fost lansat mai întâi în Statele Unite, urmând ca în următoarele luni să ajungă și în Europa, Canada și restul lumii.

#tehnologie, #inteligenta artificiala, #copilot , #Microsoft
