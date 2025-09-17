Microsoft îi obligă pe utilizatori să-și instaleze inteligența artificială. Totul se întâmplă prin pachetul Microsoft 365

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 21:37
Microsoft îi obligă pe utilizatori să-și instaleze inteligența artificială. Totul se întâmplă prin pachetul Microsoft 365
Chiar dacă mulți utilizatori folosesc Microsoft 365 doar pentru editarea de documente Word sau Excel, gigantul american a decis că noul său asistent, Copilot AI, trebuie să ajungă pe toate PC-urile. Iar instalarea nu va mai fi opțională, ci automată, odată cu aplicațiile Office.

Deși Microsoft a redus recent prețurile abonamentelor Copilot pentru a încuraja adopția, acum compania recurge la o strategie de forță. Practic, milioane de utilizatori business și instituționali, dependenți deja de Microsoft 365, vor primi aplicația Copilot fără să o ceară.

Când intră în vigoare schimbarea

Implementarea începe în octombrie 2025 și va fi finalizată până la jumătatea lunii noiembrie. Compania a publicat deja detaliile pe portalul de administrare Microsoft 365, anunțând că aplicația Copilot va apărea automat pe toate calculatoarele Windows unde există Office instalat. O scurtătură nouă, adăugată direct în Start Menu, va fi poarta de acces către funcțiile AI: chat, căutare, agenți inteligenți și alte instrumente integrate.

Există, totuși, o excepție importantă: utilizatorii din Spațiul Economic European nu vor fi afectați de această măsură. Microsoft încearcă astfel să evite conflictele cu legislația europeană privind monopolul și practicile anticoncurențiale.

