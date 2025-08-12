Microsoft aduce inteligența artificială direct în browser. Ce știe să facă noul Copilot Mode

Microsoft aduce inteligența artificială direct în browser. Ce știe să facă noul Copilot Mode
Microsoft face un pas important în integrarea AI-ului în experiența de navigare pe internet, lansând Copilot Mode în browserul Edge. Această funcție schimbă pagina de start clasică și transformă modul în care utilizatorii caută informații, compară produse sau gestionează taburile deschise. În loc de o simplă bară de căutare, apare o interfață unică unde poți scrie întrebări, comenzi sau cereri complexe, iar agentul AI încearcă să ofere răspunsuri direct în browser, fără a te trimite automat pe alte site-uri.

Sistemul poate analiza simultan mai multe taburi, fiind util pentru cei care fac comparații între produse, hoteluri sau destinații de vacanță. Totul se desfășoară în același spațiu, evitând trecerea constantă între ferestre.

Funcții vocale și automatizări direct în Edge

Copilot Mode nu se limitează la text. Utilizatorii pot interacționa cu AI-ul prin comenzi vocale, pentru a găsi rapid informații din articole lungi sau pentru a compara produse deschise în taburi diferite. În viitor, funcția ar putea chiar să facă rezervări sau să îndeplinească sarcini zilnice, dacă primește acces la istoricul de navigare și alte date personale.

Disponibil gratuit pentru o perioadă limitată pe Windows și Mac în regiunile unde Copilot este lansat deja, modul poate fi activat din setările browserului Edge. Testele inițiale au arătat că AI-ul se descurcă atât în română, cât și în engleză, fiind capabil să recomande hoteluri sau telefoane, deși unele funcții vocale pot fi blocate de setările de securitate ale utilizatorului.

#tehnologie, #Microsoft, #inteligenta artificiala , #inteligenta artificiala
