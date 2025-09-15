Microsoft vrea să interzică piața de licențe second-hand Windows. Procesul cu ValueLicensing ar putea schimba regulile jocului în Europa

Un proces început în Marea Britanie între Microsoft și compania ValueLicensing amenință să redeseneze viitorul pieței software second-hand din Europa. Miza este uriașă: dreptul utilizatorilor și firmelor de a revinde licențe Windows și Office cumpărate inițial ca produse „perpetue”.

De câțiva ani, ValueLicensing acuză Microsoft că a restricționat abuziv accesul la licențe Office second-hand, oferind reduceri pentru abonamente cloud clienților care renunțau la versiunile clasice. Astfel, stocul de licențe ce putea fi revândut a fost limitat, iar compania britanică susține că a pierdut peste 270 de milioane de lire sterline.

Argumentele celor două tabere

Microsoft se apără afirmând că deține în mod perpetuu drepturile de autor nu doar asupra codului Windows și Office, ci și asupra elementelor vizuale precum interfața grafică. Gigantul american susține că Directiva europeană privind software-ul nu se aplică acestor componente, ceea ce face ilegală revânzarea licențelor.

De partea cealaltă, ValueLicensing susține că miza nu este doar propria afacere, ci întreaga piață europeană de software second-hand. Directorul companiei, Jonathan Horley, acuză Microsoft că și-a schimbat radical poziția, trecând de la negarea practicilor anticoncurențiale la argumentul că această piață „nu ar fi trebuit să existe niciodată”.

Dacă Microsoft va câștiga în fața Tribunalului de Apel pentru Concurență, precedentul juridic ar putea permite dezvoltatorilor de software să interzică definitiv revânzarea licențelor.

