Microsoft și reclamele „deghizate” din Windows 11. Este o alertă reală sau doar o strategie de vânzare a gigantului tech?

Chiar și atunci când nu folosește Start Menu pentru a afișa reclame vizibile, Microsoft găsește metode mai subtile de a-și promova serviciile. Una dintre acestea este folosirea unor mesaje care imită alertele urgente, de tipul „Click aici sau riști să îți pierzi datele”, în încercarea de a determina utilizatorii să apeleze la OneDrive.

Deși mulți au plătit deja pentru licența Windows 11, asta nu îi protejează de promovarea altor produse sau servicii din ecosistemul Microsoft. Practica nu e nouă în industrie: producătorii de telefoane Android și iOS fac ceva similar, instalând aplicații imposibil de dezinstalat și inserând reclame direct în meniurile de sistem sau în aplicațiile de bază.

Cum transformă Microsoft un avertisment în reclamă

Clientul OneDrive, integrat nativ în Windows, afișează uneori în Start Menu un mesaj cu fundal galben și semnul exclamării, de tipul „Action advised — back up your PC”. Aspectul este suficient de alarmant pentru a convinge utilizatorii mai puțin familiarizați cu detaliile tehnice să acționeze rapid, de teama pierderii datelor.

Oficial, Microsoft afirmă că obiectivul este protejarea fișierelor, aplicațiilor, setărilor și parolelor în cazul unui incident neprevăzut. Argumentul este simplu: dacă există deja spațiu de stocare în cloud pe serverele companiei, de ce să nu fie folosit pentru backup? Problema apare atunci când cei 5 GB gratuiți nu mai sunt suficienți, iar utilizatorul este împins spre abonamente plătite.

