Microsoft și reclamele „deghizate” din Windows 11. Este o alertă reală sau doar o strategie de vânzare a gigantului tech?

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 11 August 2025, ora 15:52
401 citiri
Microsoft și reclamele „deghizate” din Windows 11. Este o alertă reală sau doar o strategie de vânzare a gigantului tech?
FOTO Windows Neowin

Chiar și atunci când nu folosește Start Menu pentru a afișa reclame vizibile, Microsoft găsește metode mai subtile de a-și promova serviciile. Una dintre acestea este folosirea unor mesaje care imită alertele urgente, de tipul „Click aici sau riști să îți pierzi datele”, în încercarea de a determina utilizatorii să apeleze la OneDrive.

Deși mulți au plătit deja pentru licența Windows 11, asta nu îi protejează de promovarea altor produse sau servicii din ecosistemul Microsoft. Practica nu e nouă în industrie: producătorii de telefoane Android și iOS fac ceva similar, instalând aplicații imposibil de dezinstalat și inserând reclame direct în meniurile de sistem sau în aplicațiile de bază.

Cum transformă Microsoft un avertisment în reclamă

Clientul OneDrive, integrat nativ în Windows, afișează uneori în Start Menu un mesaj cu fundal galben și semnul exclamării, de tipul „Action advised — back up your PC”. Aspectul este suficient de alarmant pentru a convinge utilizatorii mai puțin familiarizați cu detaliile tehnice să acționeze rapid, de teama pierderii datelor.

Oficial, Microsoft afirmă că obiectivul este protejarea fișierelor, aplicațiilor, setărilor și parolelor în cazul unui incident neprevăzut. Argumentul este simplu: dacă există deja spațiu de stocare în cloud pe serverele companiei, de ce să nu fie folosit pentru backup? Problema apare atunci când cei 5 GB gratuiți nu mai sunt suficienți, iar utilizatorul este împins spre abonamente plătite.

Riscuri sporite asupra depunerilor bancare? Îngrijorările Băncii Centrale Europene
Riscuri sporite asupra depunerilor bancare? Îngrijorările Băncii Centrale Europene
Banca Centrală Europeană - BCE a efectuat un studiu amplu asupra mai multor bănci europene pe care le supraveghează direct, pe fondul temerilor că în anumite situații pot apărea retrageri...
Unul dintre cei mai influenți investitori de pe piața de capital avertizează: "Creșterea taxelor poate alunga banii din România"
Unul dintre cei mai influenți investitori de pe piața de capital avertizează: "Creșterea taxelor poate alunga banii din România"
Andrei Siminel, unul dintre cei mai influenți investitori de pe piața de capital din România, susține că țara are nevoie urgentă de proiecte mari, transparente și cu efecte măsurabile,...
#tehnologie, #Microsoft, #Windows , #windows
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Unde a fost gasit trupul unui barbat, disparut acum 28 de ani in Himalaya. "Corpul era intact"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu si i-a decis soarta dupa meciul cu Unirea Slobozia

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Riscuri sporite asupra depunerilor bancare? Îngrijorările Băncii Centrale Europene
  2. Microsoft și reclamele „deghizate” din Windows 11. Este o alertă reală sau doar o strategie de vânzare a gigantului tech?
  3. Unul dintre cei mai influenți investitori de pe piața de capital avertizează: "Creșterea taxelor poate alunga banii din România"
  4. Cât a ajuns să coste un sandviș în Aeroportul Otopeni, după intrarea în vigoare a „Ordonanței Austerității”
  5. Industria auto din România, afectată puternic de haosul deciziilor privind programul Rabla. Producătorii solicită decizii urgente
  6. Afacerile românești, în mare pericol. Creștere cu 22% a numărului de firme aflate pe pierdere. Al doilea an consecutiv în declin. Raport dur al BNR
  7. Un elev care dădea examenul pentru obținerea permisului auto a făcut infarct în timpul probei. Acuzațiile care i se aduc examinatorului
  8. Schimbările propuse pentru Pilonul 2 sunt neconstituționale?
  9. BNR menține dobânda-cheie la 6,50% - TradeVille
  10. Deficitul comercial al României, în continuă creștere. Am importat bunuri de peste 64 de miliarde de euro, în primele șase luni din 2023. Exporturile sunt mult mai slabe