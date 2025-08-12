Microsoft renunță oficial la Windows 11 SE, versiunea gândită pentru școli, laptopuri și dispozitive mai ieftine

Marti, 12 August 2025
Microsoft renunță oficial la Windows 11 SE, versiunea gândită pentru școli, laptopuri și dispozitive mai ieftine
Windows 11 SE a fost prezentat inițial ca un răspuns direct la Chrome OS, o ediție a sistemului de operare adaptată pentru mediul educațional și pentru dispozitive low-cost. Promitea o experiență simplificată, bazată în mare parte pe aplicații web și procesare în cloud, cu un ecosistem controlat strict de Microsoft. Dar, după doar câțiva ani, compania a decis să oprească suportul pentru acest produs.

Versiunea SE — prescurtare de la Student and Education — a fost folosită în special în școli, unde laptopuri fabricate de Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo și chiar Microsoft (Surface Laptop SE) au ajuns să fie distribuite pe scară largă. Cu un preț accesibil și un sistem orientat pe Progressive Web Apps, părea o soluție practică pentru instituții, dar limitările tehnice și dependența totală de serviciile Microsoft au îngustat rapid atractivitatea acestei platforme.

Microsoft a anunțat că, în doi ani, va opri complet actualizările, asistența tehnică și patch-urile de securitate pentru Windows 11 SE. Dispozitivele vor putea funcționa în continuare, însă utilizatorii sunt încurajați să treacă pe o altă ediție de Windows pentru a beneficia de protecție și suport pe termen lung.

