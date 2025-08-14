Microsoft vede sfârșitul mouse-ului și tastaturii: viitorul Windows va fi controlat prin voce și AI

Microsoft își imaginează un viitor în care modul clasic de a folosi computerul dispare treptat, fiind înlocuit de interacțiuni naturale, interpretate de inteligența artificială. Compania americană prezintă o viziune ambițioasă pentru următorii cinci ani: renunțarea la mouse și tastatură în favoarea comenzilor vocale și a dialogului direct cu sistemul de operare.

David Weston, vicepreședinte al diviziei Enterprise & Security, susține că până în 2030 perifericele vor fi privite ca o relicvă, la fel cum astăzi sunt percepute MSDOS-ul sau aplicațiile cu linie de comandă. În viziunea Microsoft, inteligența artificială nu se va limita la asistenți virtuali, ci va aduce așa-numiții „angajați virtuali”, capabili să participe la ședințe pe Teams, să ofere expertiză tehnică și chiar să acționeze ca specialiști în securitate cibernetică.

Deși ideea marchează o schimbare radicală în interacțiunea cu PC-urile, reacțiile utilizatorilor nu sunt deloc entuziaste. Clipul oficial, publicat pe YouTube, a strâns mai multe dislike-uri decât aprecieri pozitive, iar secțiunea de comentarii este dominată de critici. Mulți privesc cu scepticism atât utilitatea reală a acestor schimbări, cât și riscurile pe care le poate aduce integrarea profundă a AI în experiența de zi cu zi.

