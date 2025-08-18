Microsoft cedează presiunii și își protejează imaginea. Windows 10 primește suport extins pentru Edge până în 2028

Deși părea decisă să închidă definitiv capitolul Windows 10 în toamna acestui an, Microsoft a făcut un pas înapoi. Compania americană a anunțat că va continua să ofere actualizări pentru browserul Microsoft Edge pe acest sistem de operare cel puțin până în 2028, contrazicând propriile declarații ferme din lunile trecute.

Inițial, planul era ca utilizatorii rămași pe Windows 10, aproape 600 de milioane la nivel global, să fie puși în fața unei alegeri radicale: fie trecerea la Windows 11 prin achiziția unui PC compatibil, fie plata unui abonament de securitate (Extended Security Updates) de 61 de dolari pe an pentru fiecare dispozitiv. Cine refuza, rămânea fără nicio formă de protecție sau actualizări, chiar mai vulnerabil decât posesorii de copii piratate de Windows.

Microsoft cedează presiunii și își protejează imaginea

Decizia de a relaxa condițiile vine ca o formă de autoapărare. O retragere bruscă a suportului ar fi provocat un val uriaș de critici și ar fi afectat serios reputația companiei, având în vedere că milioane de utilizatori încă depind de Windows 10. În locul unei rupturi definitive, Microsoft a preferat o tranziție mai lentă, care menține utilizatorii în ecosistem, dar fără a le oferi beneficii spectaculoase.

Extinderea suportului include și WebView2 Runtime, tehnologia care permite aplicațiilor și altor browsere să afișeze conținut web pe Windows 10. Totuși, compania nu promite îmbunătățiri majore pentru Edge, ci mai degrabă update-uri de securitate și funcții utile intereselor sale, precum integrarea serviciului Copilot sau instrumente de colectare a datelor.

