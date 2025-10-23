Microsoft sărbătorește 11 ani de Windows Insider cu două noi wallpaper-uri gratuite pentru fanii Windows 11

Microsoft marchează 11 ani de la lansarea programului Windows Insider printr-un gest simbolic, mai exact două noi imagini de fundal oficiale, disponibile gratuit pentru toți utilizatorii Windows 11.

Programul Windows Insider a fost anunțat în octombrie 2014, chiar înainte de debutul Windows 10, și a devenit rapid o poartă de acces pentru milioane de utilizatori dornici să testeze versiunile experimentale ale sistemului de operare. Într-un deceniu, platforma a evoluat de la un simplu canal de testare la o comunitate globală care oferă feedback valoros pentru dezvoltarea Windows-ului.

Pentru a marca momentul, Microsoft a publicat două noi imagini de fundal dedicate aniversării, inspirate de estetica minimalistă din Windows 11. Spre deosebire de designul „retro” de anul trecut, care includea trimiteri la vechile versiuni de Windows, ediția din 2025 aduce texturi fluide și modele care amintesc de materiale textile.

Imaginile pot fi descărcate gratuit de pe site-ul oficial Microsoft și sunt compatibile cu toate versiunile Windows 11.

