Microsoft cedează presiunilor europene: Windows 10 va primi actualizări de securitate gratuite, fără cont Microsoft și fără colectare de date

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 22:33
139 citiri
FOTO Unsplash

După mai multe discuții pe tema actualizărilor, Microsoft a făcut un pas înapoi. Compania a confirmat că, cel puțin în Spațiul Economic European, actualizările de securitate critice vor continua să fie livrate gratuit și fără condiții suplimentare, în următoarele 12 luni.

Cum a fost evitat scandalul

Inițial, gigantul american a testat mai multe variante de monetizare a suportului pentru Windows 10. Printre scenarii se afla un plan de abonament anual (30 USD pentru fiecare PC), dar și o așa-zisă „alternativă gratuită”, unde accesul la actualizări era condiționat de autentificarea cu un cont Microsoft și de acceptarea colectării de date personale.

În Europa, un astfel de mecanism s-ar fi lovit direct de Digital Markets Act (DMA), legislație care descurajează practicile de „lock-in” și colectarea excesivă a datelor. În fața riscului unor amenzi uriașe, Microsoft a ales să renunțe la aceste planuri și să ofere actualizările fără constrângeri.

Organizația Euroconsumers a salutat decizia, subliniind că legarea unor servicii esențiale de colectarea datelor ridica „îndoieli rezonabile privind respectarea DMA”.

Deși vestea este bună pentru moment, există și o limitare importantă: programul de actualizări gratuite nu va fi prelungit peste cele 12 luni deja promise. Microsoft continuă să insiste pe tranziția către Windows 11, iar Windows 10 rămâne pe lista produselor cu suport pe termen limitat.

Windows 11 îți aduce desktop-ul la viață: fundaluri video direct din setările de sistem
Windows 11 îți aduce desktop-ul la viață: fundaluri video direct din setările de sistem
Microsoft readuce în prim-plan o idee uitată din epoca Windows Vista. În cea mai recentă versiune de test, disponibilă pe canalele Dev și Beta, Windows 11 permite acum alegerea unui clip...
Microsoft schimbă complet aplicațiile clasice: Paint, Snipping Tool și Notepad primesc upgrade-uri majore
Microsoft schimbă complet aplicațiile clasice: Paint, Snipping Tool și Notepad primesc upgrade-uri majore
Paint, Snipping Tool și Notepad primesc upgrade-uri majore, iar testele sunt deja disponibile pentru utilizatorii înscriși în Windows Insiders, pe canalele Windows 11 Canary și Dev. Deși au...
#tehnologie, #Windows, #Microsoft , #windows
