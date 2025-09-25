Microsoft cedează presiunilor europene: Windows 10 va primi actualizări de securitate gratuite, fără cont Microsoft și fără colectare de date

După mai multe discuții pe tema actualizărilor, Microsoft a făcut un pas înapoi. Compania a confirmat că, cel puțin în Spațiul Economic European, actualizările de securitate critice vor continua să fie livrate gratuit și fără condiții suplimentare, în următoarele 12 luni.

Cum a fost evitat scandalul

Inițial, gigantul american a testat mai multe variante de monetizare a suportului pentru Windows 10. Printre scenarii se afla un plan de abonament anual (30 USD pentru fiecare PC), dar și o așa-zisă „alternativă gratuită”, unde accesul la actualizări era condiționat de autentificarea cu un cont Microsoft și de acceptarea colectării de date personale.

În Europa, un astfel de mecanism s-ar fi lovit direct de Digital Markets Act (DMA), legislație care descurajează practicile de „lock-in” și colectarea excesivă a datelor. În fața riscului unor amenzi uriașe, Microsoft a ales să renunțe la aceste planuri și să ofere actualizările fără constrângeri.

Organizația Euroconsumers a salutat decizia, subliniind că legarea unor servicii esențiale de colectarea datelor ridica „îndoieli rezonabile privind respectarea DMA”.

Deși vestea este bună pentru moment, există și o limitare importantă: programul de actualizări gratuite nu va fi prelungit peste cele 12 luni deja promise. Microsoft continuă să insiste pe tranziția către Windows 11, iar Windows 10 rămâne pe lista produselor cu suport pe termen limitat.

Ads