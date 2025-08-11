Microsoft, presată în instanță să prelungească viața Windows 10 pentru sute de milioane de PC-uri

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 11 August 2025, ora 23:02
278 citiri
FOTO Unsplash

Planul Microsoft de a determina utilizatorii Windows 10 să treacă la Windows 11, în multe cazuri prin achiziționarea unui nou computer, se lovește de o rezistență tot mai puternică. Un proces colectiv inițiat în Statele Unite ar putea obliga gigantul american să ofere suport tehnic gratuit pentru actuala versiune de Windows dincolo de termenul-limită din octombrie 2025.

Acțiunea a fost pornită de Lawrence Klein, proprietarul a două laptopuri care vor fi declarate „învechite” în câteva săptămâni. El solicită ca Microsoft să mențină actualizările gratuite de securitate până când numărul de dispozitive cu Windows 10 scade sub 10% din totalul bazei de utilizatori Windows. În prezent, acest prag este departe de a fi atins: peste 45% dintre utilizatorii Windows folosesc încă această versiune, adică aproximativ 700 de milioane de calculatoare.

Un program nou, dar cu compromisuri

Pe fondul presiunilor publice și al temerilor de acțiuni legale, Microsoft a anunțat recent un program prin care utilizatorii Windows 10 pot primi încă un an de actualizări esențiale de securitate, fără costuri suplimentare. Oferta vine însă cu condiții care nu vor fi acceptate de toată lumea și nu schimbă planurile companiei de a încheia suportul oficial.

Dacă procesul are succes, impactul pentru Microsoft ar fi major: costuri suplimentare de întreținere, întârzieri în lansarea următoarei versiuni Windows și amânarea strategiei de migrare în masă către Windows 11. În caz contrar, din 14 octombrie, sute de milioane de PC-uri ar putea deveni rapid ținte pentru atacuri informatice, în lipsa actualizărilor de securitate.

#tehnologie, #Microsoft, #Windows , #windows
