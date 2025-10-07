Microsoft taie ultima scăpare: Windows 11 nu va mai putea fi instalat fără cont online

Microsoft închide definitiv toate portițele care le permiteau utilizatorilor să instaleze Windows 11 fără un cont Microsoft. În cea mai nouă versiune de test, compania a blocat complet posibilitatea de a crea un cont local în timpul configurării inițiale (OOBE), transformând conectarea online într-o cerință obligatorie.

Decizia marchează finalul unei perioade în care utilizatorii reușeau, prin mici trucuri, să ocolească procesul de autentificare impus de Microsoft. Comenzile „bypassnro” și „start ms-cxh:localonly”, care până recent funcționau ca soluții de evitare, au fost acum dezactivate complet. Orice tentativă de a le folosi duce la resetarea procesului de instalare.

„Pentru siguranța utilizatorilor”, dar cu prețul libertății de configurare

Amanda Langowski, coordonatoarea programului Windows Insider, susține că metodele respective „săreau peste ecrane esențiale de configurare” și puteau lăsa dispozitivul „nepregătit pentru utilizare completă”. În realitate, măsura elimină ultima cale prin care un utilizator putea seta Windows 11 fără conexiune la internet și fără un cont Microsoft activ.

În consecință, viitoarele versiuni ale sistemului de operare vor necesita obligatoriu o conexiune la internet în timpul instalării și autentificarea cu un cont Microsoft valid.

Aceasta înseamnă că nici Windows 11 Pro, nici varianta Home nu vor mai putea fi configurate cu un simplu cont local, așa cum se întâmpla în trecut.

