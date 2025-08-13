Windows 11 aduce un taskbar special pentru Microsoft 365. Ce pot face utilizatorii de acum

Microsoft introduce o nouă funcționalitate în Windows 11 pentru utilizatorii de business ai Microsoft 365: un taskbar dedicat, care integrează trei aplicații gândite pentru productivitate maximă. Acestea pornesc automat odată cu sistemul și permit acces direct la contacte, fișiere și calendar, fără a mai deschide aplicațiile principale.

Noua bară de activități include aplicația People, unde utilizatorii își pot vedea toți colegii și pot căuta rapid orice persoană din companie.

Dintr-un singur click, pot fi inițiate apeluri sau mesaje Teams ori trimise e-mailuri. File Search este concepută pentru a găsi rapid documente în OneDrive, SharePoint, Microsoft Teams și Outlook, cu opțiuni de filtrare, previzualizare și partajare înainte de deschidere. Calendarul integrat oferă o privire rapidă asupra evenimentelor viitoare, cu posibilitatea de a căuta întâlniri sau de a participa direct la ele.

Funcționalitatea a fost testată în versiune beta în ultimele luni, după ce a fost anunțată la conferința Ignite. Acum, aplicațiile companion sunt disponibile pentru toți utilizatorii de Microsoft 365 pe Windows 11 și se instalează automat dacă pachetul este deja prezent pe sistem. Administratorii IT pot bloca instalarea, iar utilizatorii le pot împiedica să se deschidă la pornire, accesând setările fiecărei aplicații.

Deocamdată, aceste aplicații sunt disponibile doar pe desktopurile cu Windows 11.

Ads