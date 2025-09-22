Microsoft schimbă complet aplicațiile clasice: Paint, Snipping Tool și Notepad primesc upgrade-uri majore

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 20:01
188 citiri
Microsoft schimbă complet aplicațiile clasice: Paint, Snipping Tool și Notepad primesc upgrade-uri majore
Fotografia care a devenit imaginea de campanie a noului sistem de operare Microsoft XP, lansat în 2001/ FOTO:X/@Vinarquia

Paint, Snipping Tool și Notepad primesc upgrade-uri majore, iar testele sunt deja disponibile pentru utilizatorii înscriși în Windows Insiders, pe canalele Windows 11 Canary și Dev. Deși au fost cândva simple unelte de bază, cele trei programe primesc acum funcții surprinzătoare, unele bazate pe inteligență artificială.

Paint devine o unealtă creativă cu AI

Aplicația Paint nu mai seamănă deloc cu cea de acum 20 de ani. Poți transforma schițe stângace în ilustrații spectaculoase cu ajutorul AI-ului integrat. În plus, nu mai ești limitat la banalele fișiere JPEG: Microsoft introduce formatul „project”, care îți permite să salvezi lucrările ca proiecte editabile și să revii oricând asupra lor.

Pe lângă asta, un nou slider de opacitate a fost adăugat lângă cel de dimensiune, pentru ca desenul cu Creionul și Pensula să ofere efecte stratificate și mult mai fine.

Capturi de ecran cu Snipping Tool

Snipping Tool primește și el o actualizare importantă. Noul „Quick Markup” oferă acces instant la unelte precum marker, creion, radieră, forme și chiar emoji animate. Poți activa bara direct din aplicație sau prin combinația Win + Shift + S, făcând ca editarea capturilor de ecran să fie mult mai rapidă și intuitivă.

Surpriza vine de la Notepad, care ajunge să concureze cu aplicații mult mai complexe. Versiunea 11.2508.28.0 poate rezuma documente, rescrie sau chiar redacta texte cu ajutorul AI-ului – fără să fie nevoie de abonament. Există totuși o condiție: funcțiile avansate sunt limitate la PC-urile Copilot și doar pentru documentele scrise în engleză.

Pentru utilizatorii fără internet sau abonament, Microsoft oferă și un model AI local, capabil să gestioneze câteva funcții de bază.

Actualizarea din Windows 11 le dă bătăi de cap utilizatorilor: care este singura soluție pentru moment
Actualizarea din Windows 11 le dă bătăi de cap utilizatorilor: care este singura soluție pentru moment
Ultimul update obligatoriu pentru Windows 11, cunoscut sub numele de KB5065426, a devenit o bătaie de cap pentru mulți utilizatori. Deși a fost lansat săptămâna trecută ca o actualizare...
Microsoft vrea să-i lase pe utilizatori să își testeze viteza netului direct din Windows, fără aplicații externe. Când se va adăuga funcția
Microsoft vrea să-i lase pe utilizatori să își testeze viteza netului direct din Windows, fără aplicații externe. Când se va adăuga funcția
Microsoft lucrează la o funcție care introduce un test de viteză direct în Windows 11, disponibil din meniul rețelei. Funcția a fost observată în versiunile de test Insider Preview și...
#tehnologie, #Microsoft, #Windows , #Microsoft
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Momentul in care dronele ucrainene lovesc doua hidroavioane rusesti antisubmarin. "Este pentru prima data de la inceputul razboiului"
Adevarul.ro
Cum au reusit trei mici producatori sa nu-si mai vanda munca pe nimic. "Acum nu fac fata comenzilor"
DigiSport.ro
Fotbalistul roman trimis la munca de fosta sotie! Acuzatii neasteptate: "Poate sa faca puscarie"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Microsoft schimbă complet aplicațiile clasice: Paint, Snipping Tool și Notepad primesc upgrade-uri majore
  2. Surpriză de la Apple: iPhone Air, cel mai subțire model de până acum, e și mai ușor de reparat decât iPhone 17
  3. Firmele fantomă "căpușează" România. Cum se fură o companie suspendată de asociați. Investigație Recorder: "Registrul Comerțului, păcălit de Mutu de la Craiova"
  4. TikTok, „americanizat”! Oracle preia controlul platformei în SUA după acordul cu China. De ce nu Microsoft?
  5. Romgaz dă digitalizarea producției pe mâna unuia dintre cei mai mari furnizori de servicii și produse petroliere din lume
  6. Oana Diaconescu (IULIUS), la The Real Estate Event: „Peste 20 de ani, ne dorim ca IULIUS să fie ținut minte pentru urbanism în interesul comunității”
  7. Țeapă de peste 250 miloane de lei dată statului român printr-o schemă elaborată de evaziune fiscală în domeniul ride-sharing
  8. Tanczos Barna, acuzat de înlocuitorul său la Finanțe că a făcut greșit bugetul pentru 2025. Nazare: "Reparăm acest lucru prin rectificare"
  9. Capcane ale tarifelor vamale impuse de Donald Trump pentru Uniunea Europeană. Industria UE, în impas
  10. În plină austeritate se înființează cu 3,5 milioane de euro o nouă agenție din subordinea Ministerului Agriculturii. Care va fi valoarea salariilor

Ultimele emisiuni

Acum 30 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!