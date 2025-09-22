Microsoft schimbă complet aplicațiile clasice: Paint, Snipping Tool și Notepad primesc upgrade-uri majore

Paint, Snipping Tool și Notepad primesc upgrade-uri majore, iar testele sunt deja disponibile pentru utilizatorii înscriși în Windows Insiders, pe canalele Windows 11 Canary și Dev. Deși au fost cândva simple unelte de bază, cele trei programe primesc acum funcții surprinzătoare, unele bazate pe inteligență artificială.

Paint devine o unealtă creativă cu AI

Aplicația Paint nu mai seamănă deloc cu cea de acum 20 de ani. Poți transforma schițe stângace în ilustrații spectaculoase cu ajutorul AI-ului integrat. În plus, nu mai ești limitat la banalele fișiere JPEG: Microsoft introduce formatul „project”, care îți permite să salvezi lucrările ca proiecte editabile și să revii oricând asupra lor.

Pe lângă asta, un nou slider de opacitate a fost adăugat lângă cel de dimensiune, pentru ca desenul cu Creionul și Pensula să ofere efecte stratificate și mult mai fine.

Capturi de ecran cu Snipping Tool

Snipping Tool primește și el o actualizare importantă. Noul „Quick Markup” oferă acces instant la unelte precum marker, creion, radieră, forme și chiar emoji animate. Poți activa bara direct din aplicație sau prin combinația Win + Shift + S, făcând ca editarea capturilor de ecran să fie mult mai rapidă și intuitivă.

Surpriza vine de la Notepad, care ajunge să concureze cu aplicații mult mai complexe. Versiunea 11.2508.28.0 poate rezuma documente, rescrie sau chiar redacta texte cu ajutorul AI-ului – fără să fie nevoie de abonament. Există totuși o condiție: funcțiile avansate sunt limitate la PC-urile Copilot și doar pentru documentele scrise în engleză.

Pentru utilizatorii fără internet sau abonament, Microsoft oferă și un model AI local, capabil să gestioneze câteva funcții de bază.

