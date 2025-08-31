Microsoft pregătește cea mai așteptată schimbare din Word. Ce va face automat de acum cea mai utilizată aplicație din Windows

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 31 August 2025, ora 03:40
Microsoft pregătește cea mai așteptată schimbare din Word. Ce va face automat de acum cea mai utilizată aplicație din Windows
Microsoft pregătește o transformare majoră pentru unul dintre cele mai folosite programe din lume. Începând cu versiunea 2509, Word pentru Windows va avea ca setare implicită salvarea automată a documentelor în cloud, o schimbare care ar putea modifica radical modul în care oamenii își folosesc fișierele de zi cu zi.

Dacă până acum funcția AutoSave trebuia activată manual, iar utilizatorul putea alege între salvarea locală sau online, noul sistem elimină acel pas. Fiecare document creat va fi trimis direct pe OneDrive, sub o denumire standard, bazată pe dată. Ulterior, fișierul poate fi redenumit sau mutat pe PC, dar prima opțiune rămâne stocarea online.

Avantajele și temerile aduse de schimbare

Pentru Microsoft, această mutare reprezintă o modernizare a experienței de utilizare. Raul Muñoz, manager de produs, a explicat că salvarea implicită în cloud înseamnă siguranță, accesibilitate și colaborare instantanee. Documentele nu se mai pierd în cazul unui crash sau al unei pene de curent, iar fișierele pot fi deschise imediat de pe telefon, tabletă sau browser, fără stick-uri USB și fără e-mailuri trimise în grabă.

Totuși, nu toți utilizatorii sunt încântați. În mediul online au apărut deja critici legate de faptul că salvarea locală devine mai greoaie, necesitând un pas suplimentar de fiecare dată. Mulți ridică și problema confidențialității, mai ales când vine vorba despre documente personale sau de serviciu pe care nu le-ar încărca cu ușurință pe serverele Microsoft.

Cei care preferă să evite cloud-ul pot modifica setările și pot reveni la salvarea automată pe PC, alegând din meniul „File > Options > Save” varianta „Save to Computer by default”.

