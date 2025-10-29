Microsoft, acuzată de practici înșelătoare. Ar fi indus în eroare peste 2,7 milioane de utilizatori

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 16:25
Microsoft, acuzată de practici înșelătoare. Ar fi indus în eroare peste 2,7 milioane de utilizatori
FOTO Windows

Gigantul american Microsoft se confruntă cu un nou proces, intentat de Comisia Australiană pentru Concurență și Consumatori (ACCC), care o acuză că ar fi indus în eroare peste 2,7 milioane de utilizatori pentru a-i determina să plătească suplimentar pentru integrarea asistentului AI Copilot în abonamentele Microsoft 365.

Potrivit autorităților, Microsoft ar fi ascuns posibilitatea de a păstra vechile planuri de abonament, fără Copilot și fără creșteri de preț. În schimb, mesajele de reînnoire ar fi fost concepute astfel încât să dea impresia că singura opțiune de continuare a serviciului era trecerea la planurile superioare, care includeau noul asistent AI.

Copilot 365, o creștere mascată de preț?

Microsoft 365 (fostul Office 365) oferă acces la aplicații precum Word, Excel, PowerPoint, Teams și OneDrive. Din 31 octombrie 2024, compania a început integrarea oficială a Copilot, asistentul AI.

Însă, după actualizare, utilizatorii din Australia au primit notificări de reînnoire fără nicio mențiune despre păstrarea planurilor fără Copilot. Doar cei care parcurgeau întreg procesul de anulare a abonamentului descopereau opțiunea veche, o situație „puțin probabilă”, spune ACCC, pentru majoritatea clienților care doreau doar să continue serviciul.

Rezultatul: o creștere de 45% a tarifelor pentru planul Microsoft 365 Personal și de 29% pentru Family, fără informare clară privind alternativele mai ieftine.

Comisia susține că aceste practici ar putea încălca Legea australiană a protecției consumatorilor, care interzice comportamentele înșelătoare și reprezentările false privind prețurile sau condițiile unui serviciu.

ACCC solicită sancțiuni civile, interdicții pentru repetarea acestor tactici și compensarea utilizatorilor afectați. Mai mult, cum integrarea Copilot 365 a fost lansată la nivel global, acțiuni similare ar putea apărea și în alte regiuni.

