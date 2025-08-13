Cercetătorii au creat un „mini-creier” cu regiuni interconectate, capabil să imite activitatea cerebrală umană. Ce înseamnă asta

O echipă de la Universitatea Johns Hopkins a realizat un model tridimensional viu al creierului uman, format din mai multe zone interconectate, pe care l-a numit organoid cerebral multi-regiune (MRBO).

Acest prototip inovator imită modul în care părți diferite ale creierului comunică între ele și a prezentat, în teste, o activitate neuronală similară cu cea a creierului unui făt de 40 de zile. Descoperirea deschide noi perspective pentru înțelegerea dezvoltării cerebrale timpurii și a bolilor neurologice complexe.

Organoizii nu sunt organe complete, ci versiuni miniaturizate obținute din celule umane transformate în celule stem pluripotente. Cercetătorii au cultivat separat țesuturi corespunzătoare cortexului, trunchiului cerebral și cerebelului, apoi le-au unit cu ajutorul unor proteine speciale care au acționat ca un „lipici biologic”. Rezultatul este o rețea funcțională de neuroni capabilă să reproducă la scară redusă interacțiunile din creierul real.

Rezultate promițătoare pentru cercetarea bolilor neurodegenerative

Fiecare organoid are între 6 și 7 milioane de neuroni, iar în interiorul lui au apărut spontan vase de sânge și primele semne ale barierei hematoencefalice, element esențial pentru protecția creierului. Analizele genetice au confirmat prezența tipurilor celulare specifice diferitelor regiuni cerebrale. Aceste caracteristici fac din MRBO un model ideal pentru studierea afecțiunilor care afectează întregul creier, precum autismul, schizofrenia sau Alzheimer.

Noul model le permite oamenilor de știință să observe, în condiții controlate, cum apar și se dezvoltă aceste boli, dar și să testeze tratamente înainte de aplicarea lor pe pacienți. Publicarea cercetării în revista Advanced Science marchează un moment de referință în neurologie, oferind comunității științifice un instrument cu potențialul de a revoluționa modul în care sunt înțelese și tratate bolile creierului.

