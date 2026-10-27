Cercetătorii MIT au creat un robot cât o gumă de mestecat care „prinde viață” când este luminat. Cum funcționează invenția

Un robot aproape cât un baton de gumă de mestecat poate înota fără motoare clasice, folosind în schimb celule musculare vii crescute în laborator. Dispozitivul a fost dezvoltat de ingineri de la MIT și se deplasează prin apă cu ajutorul a două înotătoare acoperite cu țesut muscular extrem de subțire.

Celulele au fost modificate astfel încât să se contracte atunci când sunt expuse la lumină. Cercetătorii pot controla separat cele două înotătoare și, în funcție de partea iluminată, robotul poate merge înainte sau își poate schimba direcția.

În teste, dispozitivul a reușit să se deplaseze printr-un labirint subacvatic simplu. La viteza maximă, parcurge într-un minut aproximativ de patru ori lungimea propriului corp.

Cercetătorii au redus mult cantitatea de țesut muscular necesară

Roboții biohibrizi nu sunt o idee complet nouă, dar multe proiecte anterioare foloseau structuri musculare tridimensionale care necesitau milioane de celule.

Echipa coordonată de Ritu Raman a încercat o abordare diferită: un strat muscular mult mai subțire, aplicat pe o structură flexibilă. Pentru ca acesta să funcționeze, cercetătorii au trebuit să modifice atât materialul pe care cresc celulele, cât și forma suprafeței.

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În experimentele anterioare, gelul pe bază de fibrină se deforma prea ușor și limita mișcarea. Pentru noul robot, echipa a folosit gelatină metacrilată, cunoscută drept GelMA.

Testele au arătat că un suport mai rigid ajută celulele să se alinieze mai bine. Această orientare este importantă deoarece celulele musculare dispuse în aceeași direcție se pot contracta împreună și pot produce mai multă forță.

Și forma canalelor din gel a contat. Șanțurile cu profil pătrat s-au dovedit mai eficiente pentru alinierea celulelor decât cele curbate.

Stratul final de gel are aproximativ jumătate de milimetru grosime. Înainte de montarea pe robot, celulele musculare au fost stimulate în mod repetat cu impulsuri luminoase pentru a le îmbunătăți performanța.

După această etapă, țesutul a fost integrat în cele două înotătoare și testat în apă, unde o sursă de lumină a fost folosită pentru ghidarea robotului printre obstacole.

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