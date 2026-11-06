Sticla ar putea avea în viitor proprietăți care până acum erau dificil sau chiar imposibil de obținut. O echipă internațională de cercetători a descoperit că adăugarea unei molecule speciale în timpul fabricației poate modifica structura internă a materialului, influențând inclusiv modul în care acesta reacționează la lumină sau la câmpurile magnetice.

Descoperirea a fost realizată de specialiști de la universitățile TU Dortmund, Paderborn, Duisburg-Essen și Oxford, iar rezultatele au fost publicate în revista Nature Materials.

Metoda presupune folosirea unei molecule organice numite 1,10-fenantrolină, care este introdusă în material înainte de încălzire. Aceasta are două efecte: reduce temperatura necesară topirii și modifică legăturile chimice dintre atomii din interiorul sticlei.

Astfel, cercetătorii pot controla proprietățile materialului încă din procesul de fabricație, fără să fie nevoiți să accepte structura determinată exclusiv de ingredientele inițiale.

Cum poate o singură moleculă să transforme sticla din interior

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În mod obișnuit, sticla se formează atunci când un material topit se răcește, iar atomii rămân într-o structură dezordonată. Noua metodă permite modificarea acestei structuri înainte ca materialul să se solidifice.

Molecula introdusă în compoziție interacționează direct cu atomii metalici și reorganizează legăturile dintre aceștia. Mai mult, cercetătorii pot controla amploarea modificărilor prin ajustarea cantității de substanță folosite.

Un alt avantaj este reducerea temperaturii de topire. Unele materiale speciale se degradează înainte să atingă temperaturile necesare transformării în sticlă, însă noua tehnică permite prelucrarea lor în condiții mai blânde.

Experimentele realizate pe materiale care conțin cobalt au arătat că procedeul poate preveni formarea unor produse nedorite în timpul încălzirii. Analizele cu raze X au confirmat și reorganizarea legăturilor chimice din interiorul materialului.

Cercetătorii consideră că metoda ar putea contribui la dezvoltarea unor tipuri noi de sticlă pentru senzori, dispozitive optice, baterii și alte tehnologii electronice.

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