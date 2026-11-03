Un monitor ar fi oprit un glonț intrat prin perete. Compania a reacționat

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 03 Noiembrie 2026, ora 13:12
554 citiri
Un monitor ar fi oprit un glonț intrat prin perete. Compania a reacționat
FOTO Tom\'sHardware

Un monitor de gaming cumpărat cu 280 de dolari a ajuns, din întâmplare, potențial să salveze viața unui gamer. Povestea a fost publicată pe Reddit de un utilizator care spune că glonțul a trecut prin peretele locuinței și s-a oprit în monitorul ASUS TUF aflat pe birou.

Incidentul s-ar fi petrecut în timp ce bărbatul juca Call of Duty. La un moment dat, zgomotele pe care le auzea nu mai păreau să vină din joc. După ce unul dintre ele s-a auzit foarte aproape, acesta s-a aruncat la podea și a sunat la 911.

Abia în timpul apelului și-a dat seama ce se întâmplase. În spatele monitoarelor era o gaură în perete, iar pe ecranul principal se vedea urma unui impact. Utilizatorul nu a găsit însă și un punct de ieșire al proiectilului. Din acest motiv, crede că glonțul a rămas prins în interiorul monitorului.

Monitorul avea cinci ani și fusese cumpărat pentru primul setup de gaming

Modelul implicat este un ASUS TUF VG258QM, cu rată de refresh de 280 Hz. Proprietarul spune că îl cumpărase în urmă cu aproximativ cinci ani și plătise 280 de dolari pentru el.

După incident, și-a intitulat postarea de pe Reddit „Cei mai bine cheltuiți 280 de dolari”.

El spune că, dacă traiectoria ar fi fost puțin diferită, proiectilul l-ar fi putut lovi direct sau ar fi putut ajunge în calculator. La momentul publicării poveștii, nu pornise încă PC-ul și nu știa dacă acesta fusese afectat. Praful desprins din perete ajunsese și pe carcasa sistemului.

Povestea a ajuns rapid și la ASUS. Un reprezentant al companiei a intervenit în discuția de pe Reddit și a transmis că firma îl va contacta pe proprietar pentru a vedea ce poate face în această situație.

ASUS nu a promis că va înlocui monitorul și nici nu a spus că un astfel de incident ar intra în garanție. Reprezentantul a precizat doar că situațiile ieșite din comun pot fi analizate separat.

Cel mai scump telefon lansat de Apple are un succes real. iPhone Duo, epuizat chiar după ce s-a lansat
Cel mai scump telefon lansat de Apple are un succes real. iPhone Duo, epuizat chiar după ce s-a lansat
Primul iPhone pliabil s-a vândut mai repede decât a reușit Apple să îl producă. La puțin peste o săptămână de la lansare, iPhone Duo a dispărut din magazine, iar compania spune că nu...
Cinci aparate din casă care pot consuma curent chiar și atunci când nu sunt folosite
Cinci aparate din casă care pot consuma curent chiar și atunci când nu sunt folosite
Un televizor oprit din telecomandă, un cuptor cu microunde nefolosit sau o consolă de jocuri pot continua să consume energie electrică. Fenomenul este cunoscut drept consum în standby și...
#tehnologie, #gaming, #glont , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a auzit cat ar costa blana purtata de Sorina Docuz si nu s-a abtinut
Adevarul.ro
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o scoala in ruina intr-un loc in care elevii vin si din comunele vecine
DigiSport.ro
Spania, reactie-fulger dupa ce China si-a pus amenintarea in practica

Fără Filtru Ep. 101 - Ciolacu își anulează nunta după botezul de lux al liderilor PSD

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cel mai scump telefon lansat de Apple are un succes real. iPhone Duo, epuizat chiar după ce s-a lansat
  2. Un monitor ar fi oprit un glonț intrat prin perete. Compania a reacționat
  3. Noua sesiune Rabla 2026, anunțată de Natalia Intotero, are fonduri de 35,4 milioane de lei
  4. Google a închis o rețea de peste 1,3 milioane de TV box-uri infectate. Producătorul este acuzat că ar fi instalat intenționat malware-ul
  5. Crezi că o platformă de articole este complicată? Pe SEO Digital, prima comandă durează 5 minute, iar a doua cel mult un minut
  6. Deficitul bugetar al României a ajuns la 37,3 miliarde lei în T3/2026. Investițiile și dobânzile, în creștere
  7. Flanco, vândut de Iulian Stanciu grupului elen PPC, care are deja în Grecia magazine de electronice și electrocasnice
  8. TradeVille – Rectificarea bugetară majorează deficitul
  9. Cât trebuie să câștige un român pentru a locui singur în 2026. Salariul minim e depășit cu peste 1.700 lei de costul unui trai decent
  10. Românii riscă să plătească și mai mult pentru gaze și curent, după cea mai mare scumpire din UE. Ce se pregătește pentru facturile din această iarnă