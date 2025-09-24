Moto Edge lansează unul dintre cele mai noi telefoane: „Incredibil de subțire și incredibil de rezistent”

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 23:01
154 citiri
Moto Edge lansează unul dintre cele mai noi telefoane: „Incredibil de subțire și incredibil de rezistent”
FOTO Android Headlines

Motorola pregătește lansarea oficială a noului Edge 70, iar primele imagini „scăpate” pe X de celebrul leaker Evan Blass confirmă un design surprinzător. Spre deosebire de randările 3D apărute anterior, posterul oficial afișează accente vizuale noi, culori Pantone și un mesaj de marketing care atacă direct trendul momentului: telefoanele ultra-subțiri.

Pe spatele telefonului apar trei camere și un bliț LED, fiecare înconjurat de un cerc verde lime, aceeași nuanță fiind aplicată și pe butonul lateral. În partea inferioară se distinge și pătratul specific certificării Pantone, semn că Motorola continuă colaborarea pentru selecția culorilor.

„Incredibil de subțire și incredibil de rezistent”

Acesta este sloganul afișat pe posterul Moto Edge 70, o declarație îndrăzneață în contextul în care Samsung și Apple au dat deja tonul telefoanelor extrem de subțiri în 2025. Rămâne însă de văzut cât de mult va coborî Motorola grosimea dispozitivului. Modelul anterior, Edge 60, avea între 7,9 și 8,2 mm, departe de pragul de 5–6 mm atins de rivali.

Un alt detaliu interesant ține de ecran: afișajul pare a fi plat sau, cel puțin, mult mai puțin curbat decât la generația anterioară. Schimbarea ar putea fi un răspuns la preferințele utilizatorilor care cer mai multă funcționalitate și rezistență în detrimentul spectaculozității.

Ca și în anii trecuți, seria va fi completată de modelele Edge 70 Neo, Edge 70 Fusion și Edge 70 Pro, în timp ce rămâne incert dacă Motorola va readuce și o variantă Ultra, după ce generația 60 a renunțat la acest model de vârf.

Pixel 10 Pro se zgârie din vina Google: accesoriul Pixelsnap Ring Stand provoacă probleme neașteptate
Pixel 10 Pro se zgârie din vina Google: accesoriul Pixelsnap Ring Stand provoacă probleme neașteptate
Pixelsnap Ring Stand, suportul magnetic gândit să fixeze telefonul pe birou sau în mașină și să asigure încărcarea wireless, are o problemă pe care Google nu a anticipat-o: spatele din...
Vivo se pregătește de o nouă lansare. Ce știu să facă noile smartphone-uri și dispozitive ale chinezilor
Vivo se pregătește de o nouă lansare. Ce știu să facă noile smartphone-uri și dispozitive ale chinezilor
Vivo pregătește o lansare spectaculoasă în octombrie. Evenimentul are loc pe 13 octombrie, la ora 19:00, în China, și aduce nu doar noile smartphone-uri, ci și o serie de dispozitive...
#tehnologie, #smartphone, #motorola , #smartphone
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Scene cum rar vezi la Romania - Ungaria! Bataie intre ultrasii Craiovei si jandarmi, chiar sub ochii lui Burleanu
Adevarul.ro
Revolta impotriva lui Mihai Popovici, tatal campionului olimpic. "Fiul meu a mancat laturi la Dinamo!" Popovici: "Va rog sa va adresati oficial CS Dinamo"
DigiSport.ro
Nepalezii il cauta pe Gigi Becali prin tot Bucurestiul, dupa ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Apple pregătește o schimbare istorică: iPhone-urile vor putea lucra „la capacitate maximă” și cu ceasuri care nu sunt Apple Watch
  2. Moto Edge lansează unul dintre cele mai noi telefoane: „Incredibil de subțire și incredibil de rezistent”
  3. iPhone 17, surpriza Apple: modelul „de bază” care face valuri și obligă fabricile să accelereze producția
  4. Bruxelles-ul pune presiune pe Big Tech: Apple, Google, Microsoft și Booking trebuie să explice cum combat fraudele online
  5. GoPro Max 2, prima cameră 8K 360 „cu adevărat autentică”: replică directă pentru DJI și Insta360
  6. Samsung a lansat televizorul care merge după tine! Movingstyle 2025 e portabil, tactil și cu baterie integrată
  7. Românii se uită tot mai atent la hibride: electricele pierd teren, SUV-urile domină piața
  8. Pixel 10 Pro se zgârie din vina Google: accesoriul Pixelsnap Ring Stand provoacă probleme neașteptate
  9. WhatsApp a lansat una dintre cele mai așteptate funcții: mesaje traduse instant și ajutor de scriere cu AI, direct în aplicație
  10. "Cod roșu pentru turism și HoReCa". Patronii din industria ospitalității anunță falimente în lanț pentru mii de afaceri dacă TVA se majorează la 21% pentru alimente și cazare

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de