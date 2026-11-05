Motoarele avioanelor scoase din uz primesc o nouă întrebuințare. De ce le folosesc companiile care dezvoltă inteligența artificială

Creșterea rapidă a inteligenței artificiale a creat o problemă neașteptată pentru marile companii de tehnologie. Centrele de date au nevoie de cantități uriașe de electricitate, iar rețelele existente nu pot ține întotdeauna pasul. Pentru a evita întârzierile, unele firme au început să transforme motoarele avioanelor retrase din circulație în generatoare de energie.

Soluția este deja utilizată de companii precum xAI, fondată de Elon Musk, și în proiecte asociate OpenAI. Motoarele cu reacție sunt modificate pentru a funcționa pe gaz natural și pentru a produce electricitatea necesară serverelor care susțin sistemele de inteligență artificială.

Principalul avantaj este timpul de instalare. Potrivit analistului Audun Martinsen, de la Rystad Energy, această tehnologie poate permite unui centru de date să devină operațional în aproximativ doi ani.

În schimb, conectarea la rețeaua publică poate dura mult mai mult. În nordul statului Virginia, de exemplu, obținerea unei capacități de 100 MW poate necesita aproximativ șapte ani.

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De ce au ajuns companiile AI să folosească motoare de avion pentru electricitate

Cererea pentru echipamente energetice a crescut atât de mult încât unele turbine noi ar putea fi livrate abia în 2031. Întârzierile afectează deja proiectele tehnologice.

Microsoft s-a retras în octombrie dintr-un acord pentru un centru de date din Anglia, după ce furnizorul local a transmis că nu poate asigura suficientă electricitate înainte de începutul sau mijlocul anilor 2030.

Între timp, xAI a instalat opt turbine provenite din motoare de avion convertite, care contribuie la alimentarea centrului Colossus 2 din Memphis.

Și proiectul Stargate, asociat OpenAI, a apelat la turbine pe gaz în Texas. Compania Crusoe, care construiește infrastructura, a comandat 13 unități transformate de ProEnergy.

Această soluție vine însă cu dezavantaje. Motoarele recuperate sunt mai puțin eficiente și produc mai multă poluare decât turbinele construite special pentru centrale electrice.

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