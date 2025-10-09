Motorola Edge 70, răspunsul tăios la iPhone Air: design ultra-subțire, baterie uriașă și încărcare de top

Motorola Edge 70, răspunsul tăios la iPhone Air: design ultra-subțire, baterie uriașă și încărcare de top
Motorola se pregătește să atace direct segmentul „ultra-slim” dominat de Apple, cu noul Edge 70, cunoscut în unele zvonuri drept Moto X70 Air. Lansarea este programată pentru 5 noiembrie, iar primele detalii sugerează că telefonul ar putea eclipsa chiar și viitorul iPhone Air, atât la autonomie, cât și la specificații.

Cu o grosime de doar 6 mm, Edge 70 este cu doar 0,4 mm mai gros decât iPhone Air, dar ascunde în interior o baterie de 4.800 mAh, semnificativ mai mare decât cea de 3.149 mAh estimată pentru rivalul Apple. Acumulatorul folosește o tehnologie nouă pe bază de siliciu-carbon, care permite reducerea greutății la doar 170 grame, menținând în același timp performanțe excelente la încărcare, scrie Connect.

Ultra-subțire, dar fără compromisuri majore

Motorola Edge 70 are un ecran OLED de 6,67 inch cu rezoluție 1220 × 2712 pixeli și o rată de refresh de 120 Hz, protejat de sticlă curbată cu margini fine. Sub carcasă se află procesorul Snapdragon 7 Gen 4, un cip mid-range eficient, completat de 12 GB RAM și până la 512 GB spațiu de stocare.

La capitolul foto, dispozitivul promite performanțe peste așteptări pentru gama sa: o cameră principală de 50 MP cu OIS și un al doilea senzor de 50 MP ultra-wide. Pe partea frontală, camera selfie integrează tehnologie AI pentru optimizarea automată a portretelor.

Încărcarea rapidă este unul dintre punctele forte ale noului model: Edge 70 oferă încărcare cu fir de 68 W și încărcare wireless de 15 W, valori superioare atât iPhone Air-ului, cât și viitorului Galaxy S25 Edge.

Motorola continuă parteneriatul cu Pantone, oferind telefonul în nuanțele Bronze Green, Gadget Gray și Lily Pad – toate cu finisaje mate premium. În plus, noul Edge 70 va fi primul smartphone Motorola livrat cu Android 16 și interfața proprie Hello UI, cu funcții avansate de personalizare și gesturi rapide.

Telefonul suportă dual SIM (nano + eSIM), vine cu certificare 5G completă și promite o experiență Android curată, dar fluidă, cu un accent pe performanță și autonomie.

Prețul nu a fost încă dezvăluit, însă sursele apropiate companiei vorbesc despre o poziționare „agresivă”, menită să atragă utilizatorii care vor un telefon premium fără să plătească prețul unui flagship Apple sau Samsung.

