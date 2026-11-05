Motorola lansează un telefon care promite o zi de autonomie după doar 12 minute de încărcare. Ce aduce noul model

Motorola a prezentat signature 27, un smartphone premium care pune accent pe fotografie, autonomie și funcții de inteligență artificială. Telefonul vine cu o baterie de 7.000 mAh, un ecran care poate atinge o luminozitate de 12.000 de niți și un sistem foto cu o cameră de 200 MP.

Una dintre cele mai interesante caracteristici este încărcarea rapidă. Potrivit producătorului, tehnologia TurboPower de 90 W poate oferi suficientă energie pentru o zi de utilizare în numai 12 minute. Telefonul acceptă și încărcare wireless de 50 W, care poate alimenta complet bateria în cel mult 80 de minute.

Motorola signature 27 folosește procesorul Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 și un sistem de răcire îmbunătățit, conceput pentru a limita încălzirea în timpul jocurilor sau al utilizării aplicațiilor solicitante.

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Ecranul Extreme AMOLED Duo Tandem promite o luminozitate maximă de 12.000 de niți, iar compania susține că acesta este cel mai luminos disponibil pe un smartphone.

Ce poate face noul Motorola signature 27 și cât costă în România

Telefonul include o cameră principală de 50 MP, una telefoto de 200 MP cu zoom de până la 100x, o cameră ultra-wide de 50 MP și una frontală de 50 MP.

Un element neobișnuit este senzorul dedicat fotografierii subiecților aflați în mișcare, menit să ofere imagini mai clare atunci când sunt surprinse scene rapide.

Motorola pune accent și pe inteligența artificială. Funcțiile Gemini vor putea executa sarcini care implică mai multe aplicații, precum pregătirea unor comenzi, iar Rambler poate transforma vorbirea în texte organizate și corect formulate. Unele dintre aceste funcții vor deveni disponibile ulterior.

Smartphone-ul beneficiază de șapte ani de actualizări ale sistemului de operare și este primul model Motorola proiectat pentru compatibilitate cu GrapheneOS, un sistem axat pe securitate și confidențialitate.

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Noul model oferă și sunet dezvoltat în colaborare cu Bang & Olufsen, conectivitate Wi-Fi 8 și rezistență la apă și praf IP68 și IP69.

În România, Motorola signature 27 va putea fi precomandat între 24 noiembrie și 7 decembrie, la prețul de 8.499 de lei. Pachetul de lansare include și Moto Watch Ultra, evaluat la 2.499 de lei, în limita stocului disponibil.

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