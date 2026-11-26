Motorola ar putea lansa următoarea generație de telefoane pliabile mai devreme decât era de așteptat. Noul Razr 80 este pregătit pentru ianuarie 2027 și ar urma să împrumute una dintre cele mai apreciate caracteristici ale modelelor Ultra: ecranul exterior de dimensiuni mari.

Potrivit informațiilor publicate de Android Headlines, prezentarea ar putea avea loc în cadrul Lenovo Tech World, organizat în perioada târgului CES. Dacă acest calendar se confirmă, Motorola își va lansa noul pliabil cu aproximativ patru luni mai devreme decât generația precedentă.

Schimbarea cea mai vizibilă va fi la exterior. Versiunea standard Razr 80 ar urma să primească un ecran secundar de 4 inchi, similar celui utilizat până acum pe variantele mai scumpe Plus și Ultra.

Acesta ar permite folosirea mai multor aplicații și consultarea notificărilor fără deschiderea telefonului. Rata de reîmprospătare ar crește de la 90 la 120 Hz, pentru animații și navigare mai fluide.

Ce specificații ar putea avea Motorola Razr 80

Ecranul principal ar urma să măsoare 6,9 inchi, în timp ce carcasa va deveni mai subțire. Conform informațiilor apărute, telefonul va avea o grosime de 14,6 mm atunci când este pliat, față de 15,85 mm la generația actuală.

Deschis, Razr 80 va măsura 7,3 mm. În schimb, greutatea ar putea crește până la 195 de grame.

Motorola ar urma să păstreze colaborarea cu Pantone pentru variantele de culoare. Sunt menționate trei nuanțe: Pale Sage, Dark Green și Bronze Brushed.

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La interior, telefonul ar putea utiliza procesorul MediaTek Dimensity 7550X, dezvoltat pentru dispozitive pliabile. Acesta ar înlocui cipul Dimensity 7450X folosit pe Razr 70.

Configurația de memorie nu ar urma să se schimbe. Informațiile indică 8 GB RAM și 256 GB pentru stocare, fără posibilitatea extinderii prin card microSD.

Razr 80 ar putea fi livrat cu Android 17 și ar primi trei actualizări majore de sistem, până la Android 20.

Această perioadă de suport este mai scurtă decât cea oferită de unii concurenți. Google promite șapte ani de actualizări pentru Pixel 10a, iar Samsung oferă șase ani pentru anumite modele Galaxy A.

Motorola nu a confirmat oficial specificațiile, data lansării sau prețul noului Razr 80. Informațiile provin deocamdată din surse neoficiale.

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