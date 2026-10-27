Logitech lansează un mouse care își schimbă forma și promite și 90 de zile de autonomie. Care este prețul de lansare

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 26 Octombrie 2026, ora 21:06
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Logitech lansează un mouse care își schimbă forma și promite și 90 de zile de autonomie. Care este prețul de lansare
FOTO Logitech

Logitech încearcă să combine portabilitatea unui mouse foarte subțire cu poziția mai confortabilă oferită de modelele mai înalte. Noul Pebble Up are un capac pliabil, astfel încât poate fi folosit fie aproape plat, fie cu partea superioară ridicată.

Schimbarea de formă este principala diferență față de Pebble Mouse 2 M350s, modelul lansat în 2023. Chiar și cu noul mecanism, greutatea a rămas redusă: Pebble Up are 79 de grame, cu doar trei grame mai mult decât predecesorul său.

Dimensiunile sunt de 105,8 x 59,6 x 30 mm, ceea ce îl păstrează în zona mousilor compacți, gândiți inclusiv pentru transport.

O altă schimbare importantă este bateria. Logitech a renunțat la acumulatorul AA folosit anterior și a trecut la o baterie litiu-polimer de 290 mAh, care poate fi reîncărcată. Compania estimează o autonomie de până la 90 de zile cu o singură încărcare.

Se poate conecta la trei dispozitive

Pebble Up folosește Bluetooth Low Energy sau receptorul USB Logi Bolt și poate fi asociat simultan cu până la trei dispozitive. Trecerea de la unul la altul se face prin funcția Easy-Switch, iar raza wireless declarată este de 10 metri.

Mouse-ul folosește un senzor optic de 4.200 CPI și permite ajustarea sensibilității între 400 și 4.000 DPI. Sunt disponibile patru comenzi fizice: clic stânga, clic dreapta, apăsarea rotiței și un buton separat pentru DPI.

Două dintre aceste comenzi, butonul rotiței și cel pentru DPI, pot fi reprogramate din aplicația Logi Options+. Aceeași aplicație oferă suport pentru gesturi și pentru unele instrumente bazate pe inteligență artificială.

Personalizarea completă este disponibilă pe Windows și macOS. Pe iPadOS, Linux, ChromeOS și Android, Pebble Up poate fi folosit pentru funcțiile de bază, dar fără aceleași opțiuni de configurare.

Logitech folosește și plastic reciclat în construcție. Variantele Rose Pink și Pearl White includ 43% material reciclat provenit din deșeuri post-consum, iar modelul Graphite Gray ajunge la 56%.

Pebble Up este disponibil în roz, gri grafit și alb perlat, are o garanție hardware limitată de un an și un preț de aproximativ 37 de dolari.

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