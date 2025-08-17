NASA testează în spațiu cum se schimbă bacteriile periculoase

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 17 August 2025, ora 04:20
133 citiri
NASA testează în spațiu cum se schimbă bacteriile periculoase
FOTO: NASA

În cadrul unei misiuni NASA lansate pe 1 august cu SpaceX, echipajul Crew-11 a primit mostre de bacterii patogene, printre care E. coli și două tipuri de Salmonella. Scopul este de a studia cum microgravitația influențează creșterea și comportamentul acestor microorganisme care provoacă boli la oameni.

Un experiment pentru a înțelege rezistența la antibiotice

Oamenii de știință de la Centrul Medical Sheba din Israel, în colaborare cu compania SpaceTango, vor cultiva bacteriile în condiții de microgravitație, le vor îngheța la -80°C și le vor trimite înapoi pe Pământ. Probele vor fi comparate cu culturi identice crescute la sol, pentru a vedea diferențele în expresia genetică. Cercetătorii speră că aceste date vor ajuta la identificarea mecanismelor prin care bacteriile își schimbă profilul genetic, dobândesc rezistență la antibiotice și își modifică virulența.

Rezultatele ar putea fi cruciale atât pentru protejarea sănătății astronauților în misiuni de lungă durată, cât și pentru combaterea bolilor infecțioase pe Pământ. Experiența anterioară arată că microgravitația poate influența nu doar bacteriile, ci și organismul uman, afectând expresia genelor, masa musculară și chiar pielea.

Prin acest studiu, cercetătorii vor putea cartografia pentru prima dată, la nivel molecular, modul în care bacteriile patogene se transformă în spațiu, oferind indicii importante pentru viitoarele tratamente.

