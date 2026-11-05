Un telescop NASA de peste o tonă s-a prăbușit pe Pământ după 22 de ani în spațiu. Misiunea de salvare a eșuat

Un telescop NASA care a studiat timp de peste două decenii unele dintre cele mai puternice explozii din Univers și-a încheiat misiunea, intrând în atmosfera Pământului. Observatorul spațial Swift a revenit miercuri, 4 noiembrie, în apropierea Indoneziei, după ce o încercare de salvare a eșuat.

Reintrarea a fost confirmată de Forțele Spațiale ale Statelor Unite, care monitorizaseră scăderea treptată a altitudinii telescopului. Potrivit NASA, activitatea solară intensă din ultimii ani a contribuit la degradarea orbitei sale.

Swift cântărea aproximativ 1,5 tone, iar specialiștii nu au putut stabili imediat cât din telescop a ars în atmosferă. NASA anticipase că unele componente mai dense ar putea supraviețui reintrării.

Lansat în 2004 pentru o misiune estimată inițial la numai doi ani, observatorul a funcționat de 11 ori mai mult decât era planificat. În această perioadă, a urmărit mii de explozii cosmice și a ajutat alte telescoape să studieze fenomenele detectate.

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NASA a încercat să salveze telescopul. Acum caută soluții pentru Hubble

Pentru a împiedica pierderea observatorului Swift, NASA a apelat la compania privată Katalyst Space, care pregătise o misiune de ridicare a orbitei cu ajutorul unui vehicul robotic cu trei brațe.

Dispozitivul a fost lansat în iulie, însă a întâmpinat probleme tehnice și s-a prăbușit în septembrie, cu mai puțin de trei luni înainte de pierderea telescopului.

NASA analizează acum posibilitatea unei intervenții asemănătoare pentru telescopul spațial Hubble, aflat pe orbită din 1990. Și acesta pierde treptat altitudine din cauza activității solare, iar estimările recente indică o posibilă reintrare în atmosferă până la mijlocul anilor 2030.

Agenția americană consultă companii private pentru a afla dacă orbita lui Hubble poate fi ridicată, dacă echipamentele pot fi modernizate sau dacă telescopul ar trebui direcționat către o reintrare controlată.

O eventuală misiune ar trebui realizată până în 2032. Spre deosebire de situația observatorului Swift, NASA dispune de mai mult timp pentru analizarea variantelor.

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