După ce a petrecut peste 500 de zile pe orbită, vehiculul spațial secretiv X-37B se pregătește de o nouă aventură. De data aceasta, aeronava construită de Boeing va transporta la bord două dintre cele mai promițătoare tehnologii ale viitorului: senzori cuantici capabili să asigure navigație fără GPS și sisteme de comunicații laser între sateliți.

Navigație cuantică, chiar și fără sateliți GPS

Una dintre principalele atracții ale acestei misiuni este lansarea în spațiu a celui mai performant senzor cuantic inerțial dezvoltat până acum. Rolul său: să ofere poziționare și sincronizare acolo unde GPS-ul devine inutilizabil – fie din cauza atacurilor, fie a deșeurilor orbitale care pot afecta sateliții. Practic, vehiculele și sateliții ar putea continua să opereze cu precizie, chiar și în scenarii extreme.

Colonelul Ramsey Hom, comandant în cadrul Space Force, explică faptul că această tehnologie ar putea permite misiuni în „spațiul cislunar” și ar oferi un avantaj strategic major pentru armata americană.

Pe lângă senzori, X-37B va experimenta și comunicații laser între sateliți. Acestea ar putea schimba complet modul în care circulă datele în spațiu: viteze net superioare, mai multă siguranță și o rezistență crescută la bruiaj sau interceptare. Generalul Chance Saltzman a subliniat că avantajele față de undele radio sunt uriașe – fluxuri masive de informații, lățime de bandă sporită și securitate aproape imposibil de spart.

