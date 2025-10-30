NEO, robotul umanoid de 20.000 de dolari care îți face curat, spală rufele și dansează poate fi acum comandat VIDEO

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 13:00
949 citiri
NEO, robotul umanoid de 20.000 de dolari care îți face curat, spală rufele și dansează poate fi acum comandat VIDEO
FOTO NEO

Ce-ar fi dacă ai putea să îi comanzi un robot care să spele vasele, să dea cu aspiratorul și să-ți spună unde ți-ai lăsat cheile? Nu mai e un scenariu SF, ci a devenit realitate. Compania americană 1X, specializată în inteligență artificială și robotică, a lansat NEO, un robot umanoid conceput să devină „asistentul tău de acasă”.

Disponibil pentru precomandă la 20.000 de dolari sau prin abonament lunar de 499 de dolari, NEO promite să transforme rutina zilnică într-o experiență... automată. În clipul oficial publicat de 1X pe YouTube, robotul apare ducând gunoiul, udând plantele și chiar dansând, totul cu o naturalețe care pare desprinsă dintr-un film.

„NEO este un companion umanoid gândit să-ți transforme viața de acasă, combinând inteligența artificială cu hardware avansat pentru a-ți ușura treburile zilnice”, explică Dar Sleeper, vicepreședinte de produs și design la 1X.

Ce poate face NEO și cât de „uman” este cu adevărat

Construit dintr-un material ușor numit 3D Lattice Polymer și acționat de mecanisme cu „tendoane” artificiale, NEO este silențios, flexibil și surprinzător de agil. Are 1,68 metri înălțime, cântărește 30 de kilograme, poate transporta până la 25 kg și ridica obiecte de 70 kg. Funcționează cu tehnologie Nvidia, are autonomie de 4 ore și este echipat cu camere fish-eye, patru microfoane și trei difuzoare.

Robotul vine chiar și cu o salopetă lavabilă și încălțăminte personalizabilă. Când ajunge acasă, trebuie doar să-l scoți din cutie și să apeși butonul de pornire. Restul se face prin voce sau din aplicația dedicată, acolo îi poți programa sarcini precum aspiratul, spălatul rufelor sau organizarea casei.

NEO are trei moduri principale: Chores (treburi casnice), Companion (asistent personal) și Autonomy (autonomie completă). În modul Companion, poate interacționa cu tine, reține informații despre mediul tău, îți poate recomanda rețete pe baza alimentelor din frigider, te poate ajuta să înveți o limbă străină sau să-ți amintească unde ai pus cheile.

Totuși, 1X recunoaște că robotul nu știe încă să gătească, dar învață. Dacă nu cunoaște o sarcină, utilizatorul poate programa o sesiune online cu un expert al companiei care îi „predă” robotului cum să o execute.

Precomenzile pentru NEO sunt disponibile pe site-ul oficial al companiei. Varianta completă costă 20.000 de dolari (cu o garanție de 3 ani, suport premium și livrare prioritară în 2026) sau 499 de dolari pe lună în regim de abonament. Este disponibil în albastru, bej sau negru, iar costul de funcționare este estimat la sub 1 dolar pe zi.

Meta, acuzată că ar fi descărcat mii de filme pentru adulți pentru a-și antrena AI-ul
Meta, acuzată că ar fi descărcat mii de filme pentru adulți pentru a-și antrena AI-ul
Meta este acuzată că ar fi descărcat ilegal aproape 2.400 de filme pentru adulți pentru a-și antrena sistemele de inteligență artificială. Procesul, intentat de Strike 3 Holdings și...
S-au anunțat cele mai bune invenții ale anului 2025: inteligență artificială, energie solară și gadgeturi care îți simplifică viața
S-au anunțat cele mai bune invenții ale anului 2025: inteligență artificială, energie solară și gadgeturi care îți simplifică viața
Revista TIME a publicat topul celor mai bune invenții și gadgeturi ale anului 2025, o selecție de 300 de produse care definesc direcția globală a inovației. De la drone care se pilotează...
#tehnologie, #roboti, #inteligenta artificiala , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Doar 4 cuvinte: cum si-a numit Victor Piturca sotia, pe care a inselat-o timp de 16 ani
a1.ro
Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Emil Rengle si Alejandro Fernandez au parasit aventura de pe Drumul Eroilor: "Plecam.."
DigiSport.ro
Ultrasii lui Inter au revenit pe stadion dupa sase luni si au aratat imediat ce cred despre Cristi Chivu! Reactia romanului

Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. NEO, robotul umanoid de 20.000 de dolari care îți face curat, spală rufele și dansează poate fi acum comandat VIDEO
  2. România, incapabilă să încaseze amenzile primite de străini. UNTRR: „Ne afectează direct credibilitatea ca stat membru UE”
  3. Huawei pregătește un monstru foto: primul telefon din lume cu două camere de 200 megapixeli
  4. Cele mai frecvente fraude de Black Friday și cum să le previi. Pașii pentru verificarea autenticității
  5. Crește valoarea tichetelor de masă. Anunțul făcut de ministrul Muncii
  6. Meta, acuzată că ar fi descărcat mii de filme pentru adulți pentru a-și antrena AI-ul
  7. Microbuze electrice produse la Câmpina, prezentate la Bruxelles. România urcă pe harta mobilității verzi
  8. Marius Barbu (NEPI Rockcastle) la The Real Estate Event: ”Am avut rezultate bune. Piața s-a dezvoltat, puterea de cumpărare a crescut și clienții noștri s-au rafinat”
  9. Imobiliarele din România reprezintă cea mai mare pondere din PIB dintre toate țările europene. Ce arată cele mai recente date Eurostat
  10. Albert Soare, fondatorul Kilowat: „Avem energie curată, dar rețelele nu mai fac față. România trebuie să treacă la pasul următor”