Netflix îți va trimite de acum recomandări personalizate „ca de la un prieten”. Cum funcționează noua opțiune

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 22:25
Persoană care se pregătește să vadă un film FOTO Pixabay

Netflix vrea ca experiența ta de vizionare să devină mai umană și mai puțin algoritmică. Platforma testează o funcție care va folosi inteligența artificială generativă pentru a crea recomandări personalizate, „conversabile”, care sună mai degrabă ca un sfat venit de la un prieten bun decât ca o listă calculată pe baza istoricului tău de vizionare.

Noua tehnologie permite interacțiunea în limbaj natural: abonații vor putea descrie filmele sau serialele dorite exact așa cum le-ar povesti cuiva, de exemplu, „vreau o comedie romantică cu final neașteptat” sau „filmul în care personajul principal călătorește în timp”. Sistemul de AI va răspunde instantaneu, oferind sugestii potrivite și chiar direcționându-te direct către scena sau episodul căutat.

De la liste automate la recomandări care te „înțeleg”

Potrivit companiei, scopul acestei funcții este ca Netflix să devină mai empatic și mai intuitiv. AI-ul generativ analizează preferințele tale, dar și felul în care comunici, pentru a adapta tonul și tipul recomandărilor. Cu alte cuvinte, interfața Netflix ar putea ajunge să se comporte ca un „asistent personal de filme”.

Aceeași tehnologie este deja folosită și în producțiile proprii Netflix. În serialul SF The Eternaut, unele scene spectaculoase au fost create complet de AI, fără ca publicul să observe diferența. Iar în filmul Happy Gilmore 2, algoritmii au fost folosiți pentru întinerirea digitală a personajelor din scenele de tip flashback.

