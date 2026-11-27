Statul New York a decis să interzică timp de cinci ani comercializarea jucăriilor care folosesc chatboți cu inteligență artificială pentru a conversa cu copiii. Legea a fost semnată de guvernatoarea Kathy Hochul și vizează inclusiv plușurile interactive, păpușile și roboții conectați la internet.

Măsura vine după publicarea unor cercetări care arată că anumite jucării AI pot genera conversații nepotrivite, pot încuraja atașamentul emoțional și nu oferă părinților suficiente instrumente pentru supravegherea interacțiunilor.

New York devine astfel al doilea stat american, după California, care adoptă o asemenea interdicție. Legea va intra în vigoare la 90 de zile de la semnare, ceea ce înseamnă că restricțiile nu se vor aplica încă în perioada Crăciunului din 2026.

De ce sunt considerate periculoase jucăriile cu AI

Companiile care nu respectă noile reguli riscă amenzi de până la 15.000 de dolari pe zi.

Un studiu publicat de organizația Common Sense Media a analizat cinci jucării inteligente disponibile pe piață: Grem, Lovi, Meemo Bear, BubblePal Panda și AI Puppy, produs de Tavlshero.

Cercetătorii au descoperit că unele personaje virtuale le spuneau copiilor că îi iubesc, promiteau să le păstreze secretele sau sugerau că interacțiunile cu ele sunt mai interesante decât școala și relațiile cu alte persoane.

Au existat și probleme legate de conținutul violent. Deși majoritatea produselor au refuzat solicitările explicite privind sexul și violența, BubblePal Panda a acceptat să simuleze în detaliu un atac armat.

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Mai multe jucării au oferit și informații despre obiecte potențial periculoase, precum cuțite, chibrituri sau medicamente.

Studiul a identificat deficiențe și în sistemele de control parental. Unele dispozitive nu permiteau consultarea istoricului conversațiilor, iar altele generau transcrieri incomplete sau incorecte.

Potrivit Common Sense Media, aproximativ un sfert dintre părinții americani cu copii sub opt ani dețin deja o jucărie cu AI sau iau în calcul cumpărarea uneia în perioada sărbătorilor.

Autoritățile din New York consideră că aceste produse trebuie supuse unor reguli mai stricte înainte de a fi oferite copiilor. Interdicția acoperă fabricarea, distribuirea și vânzarea jucăriilor care integrează chatboți AI.

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