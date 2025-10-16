Nubia Z80 Ultra vine cu un kit foto retro, cu obiective interschimbabile și declanșator mecanic

Joi, 16 Octombrie 2025, ora 23:14
FOTO Unsplash

Cursa pentru titlul de „cel mai bun smartphone foto” continuă, iar Nubia pare pregătită să o ducă la un alt nivel. Producătorul chinez a confirmat că viitorul său flagship Nubia Z80 Ultra, programat pentru lansare pe 22 octombrie, va veni cu un kit foto profesional care transformă telefonul într-o veritabilă cameră foto retro.

Succesorul apreciatului Z70 Ultra nu mizează doar pe performanță, deși va fi echipat cu Snapdragon 8 Elite Gen 5, ci și pe o experiență de fotografiere complet nouă. Nubia propune un accesoriu dedicat pasionaților de fotografie, care combină designul vintage al aparatelor clasice cu tehnologia modernă a camerelor mobile.

Un telefon care se transformă într-o cameră foto

Noul kit se atașează direct pe Z80 Ultra printr-un mâner cu eliberare rapidă, oferind o priză ergonomică și un control mecanic real. Pe partea superioară se află un buton declanșator dedicat, cu un clic autentic, alături de selectoare și butoane fizice pentru control rapid al setărilor. În esență, telefonul capătă forma și senzația unei camere compacte, dar rămâne un smartphone performant.

Cea mai interesantă parte este însă sistemul de obiective și filtre interschimbabile care pot fi montate peste camera principală. Nubia include două obiective în pachetul standard, unul optimizat pentru portrete, care accentuează claritatea și profunzimea imaginii si unul dedicat fotografiei macro sau tele, pentru detalii fine sau subiecte aflate la distanță.

Compania va oferi și un obiectiv opțional cu perspectivă ultrawide, precum și filtre foto suplimentare pentru efecte artistice. Nubia nu a dezvăluit încă prețul kitului foto, însă dacă ne raportăm la accesoriul lansat anul trecut pentru Z70 Ultra, este de așteptat ca acesta să fie oferit la un cost rezonabil, ca parte a unui pachet promoțional.

