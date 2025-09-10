Nokia revine în forță: HMD pregătește primul smartphone european ultra-securizat pentru guverne și armată

La aproape un deceniu după ce foștii executivi Nokia au pus bazele companiei HMD Global, producătorul finlandez face un pas uriaș în zona de securitate digitală. Noua divizie HMD Secure va lansa primul smartphone european dedicat guvernelor, instituțiilor critice și domeniilor militare. Modelul se numește HMD Ivalo XE și este programat să ajungă pe piață în primul trimestru din 2026.

Un telefon construit în Europa, cu rezistență militară

Ivalo XE este unul dintre puținele telefoane Android proiectate, dezvoltate și fabricate în Europa, cu un lanț de aprovizionare verificat și certificări independente pentru fiecare componentă. În spatele dispozitivului stă o rețea de parteneri puternici: Nokia, compania finlandeză Bittium (specializată în apărare), dezvoltatorul de securitate Tutus și producătorul american Juggernaut.

Telefonul este certificat IP68, IP69K și MIL-STD-810H, ceea ce înseamnă că rezistă la apă, praf, șocuri mecanice și temperaturi extreme. Ecranul de 6,32 inci este protejat de Gorilla Glass Victus 2, iar husele militare dedicate cresc nivelul de protecție. În plus, modulul Fusion 3.1 – un conector modular de tip 16-pin – permite atașarea de baterii suplimentare, senzori sau echipamente radio, transformând dispozitivul într-o platformă tactică pentru misiuni critice.

Securitate de top și suport până în 2032

La interior, smartphone-ul folosește procesorul Qualcomm Dragonwing Q-6690 cu 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 și suport pentru sarcini de inteligență artificială. HMD promite funcții speciale: detecție a intruziunilor, dublă criptare, secure boot, mod stealth pentru ecran și un hardware kill-switch care oprește instantaneu conexiunile radio.

Pe partea software, Ivalo XE va fi disponibil cu trei variante de sistem de operare – Industrial, Tactical și Secure Partner Platform – și va primi actualizări de securitate garantate până în 2032, mult peste standardele telefoanelor comerciale.

Deși încă nu au fost dezvăluite detalii precum RAM-ul, stocarea și prețul, direcția este clară: HMD vrea să pună Europa pe harta globală a tehnologiilor mobile sigure, cu un telefon capabil să răspundă celor mai exigente cerințe din mediul guvernamental și militar.

