Un smartphone performant le permite utilizatorilor să joace celebrul „Snake” chiar de pe display-ul telefonului

Nothing surprinde din nou utilizatorii cu o lansare inedită: un widget care readuce la viață celebrul joc Snake, un simbol al telefoanelor Nokia din trecut. Acest titlu nostalgic este reinterpretat într-o manieră modernă, aducând o experiență unică direct pe ecranul principal al dispozitivelor compatibile.

Jocul Snake, reinventat pentru era smartphone-urilor

Widget-ul lansat de Nothing nu este o simplă replică a clasicului Snake, ci o variantă adaptată timpurilor moderne. Spre deosebire de versiunea originală, jocul se desfășoară direct în interiorul widget-ului și poate fi controlat prin gesturi intuitive: mișcări swipe pentru direcție și un double tap pentru pauză. În timpul pauzei, widget-ul afișează scorul cel mai mare atins, oferind astfel o competiție constantă cu propriile recorduri.

Pe măsură ce jocul progresează, șarpele devine mai rapid și mai mare, păstrând tensiunea și distracția caracteristice jocului clasic. Nostalgia întâlnește inovația, iar utilizatorii pot experimenta din nou senzația de a-și depăși propriile limite.

Ideea pentru widget-ul cu Snake a fost inițiată de Rahul Janardhanan, un membru al comunității Nothing, încă din ianuarie 2024. Cu sprijinul lui Thomas Legendre, un alt entuziast al brandului, și al echipei de software Nothing, conceptul a devenit realitate. Această colaborare arată cât de mult valorizează Nothing creativitatea utilizatorilor săi, transformând ideile comunității în funcționalități reale.

Pentru a accesa widget-ul cu Snake, utilizatorii trebuie să descarce aplicația Nothing Community Widgets din Play Store. Aceasta este doar începutul, deoarece Nothing plănuiește să extindă această platformă cu noi widget-uri dezvoltate de comunitate, promițând o selecție diversificată și inovatoare.

