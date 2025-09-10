Sfârșit de eră pentru fanii Android. Una dintre cele mai populare aplicații de personalizare se închide

Sfârșit de eră pentru fanii Android: Nova Launcher, una dintre cele mai populare aplicații de personalizare a telefoanelor, își închide porțile după mai bine de un deceniu de dezvoltare continuă.

Anunțul a venit chiar de la Kevin Barry, creatorul aplicației, care a confirmat că a părăsit compania Branch – actualul deținător al proiectului – și că nu mai are nicio implicare în viitorul launcher-ului. Deși plănuia să publice codul sursă în format open source, promisiune făcută public de Branch la momentul achiziției din 2022, compania l-a oprit din acest demers.

Lansat acum mai bine de zece ani, Nova Launcher a redefinit modul în care utilizatorii își puteau personaliza telefoanele Android, oferind opțiuni avansate pentru ecrane, gesturi și organizarea aplicațiilor. Pentru mulți, a fost „standardul de aur” al launcher-elor third party, contribuind la succesul Android ca platformă flexibilă.

Însă lucrurile s-au complicat după preluarea de către Branch. Deși la început aplicația a beneficiat de analize avansate și funcții experimentale, până în 2024 compania concediase peste o sută de dezvoltatori, lăsându-l pe Barry singur în spatele proiectului. Ultima actualizare stabilă a apărut în mai 2024.

