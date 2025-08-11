NVIDIA și AMD plătesc „taxa de acces” pentru a recuceri piața chineză. Suma colosală pe care giganții tech o vor cheltui pentru a vinde în China

FOTO Unsplash

NVIDIA și AMD au ajuns la o înțelegere cu guvernul Statelor Unite care le redeschide poarta către una dintre cele mai profitabile piețe de tehnologie din lume. Cele două companii se angajează să vireze 15% din veniturile obținute din vânzarea de cipuri de inteligență artificială către China direct către autoritățile americane, nu din profit, ci din sumele brute generate de tranzacții.

Acordul marchează o schimbare semnificativă după ani de restricții impuse exportului de hardware avansat către Beijing. Aceste măsuri, introduse inițial în timpul administrației Trump și menținute ulterior, au tăiat accesul celor doi giganți la un client uriaș pentru industria AI.

Oportunități pentru SUA

Departamentul de Comerț al SUA a început deja să emită licențele de export conform noului cadru, ceea ce înseamnă că livrările de cipuri către China pot fi reluate în scurt timp. NVIDIA își poate redeschide astfel piața pentru modelul H20, unul dintre cele mai performante cipuri AI din portofoliul său. Importanța acestei piețe este evidentă: China a reprezentat peste 17 miliarde de dolari pentru NVIDIA (aproximativ 13% din veniturile globale) și 6,2 miliarde pentru AMD (circa 24% din totalul global).

Reprezentanții NVIDIA au transmis că respectă regulile stabilite de Washington și speră ca noile condiții să le permită să concureze pe plan internațional fără a pierde avantajul tehnologic. AMD nu a oferit încă o declarație oficială, însă experții estimează că reluarea exporturilor ar putea aduce miliarde de dolari suplimentar pentru ambele companii, chiar și după reținerea procentului stabilit de guvernul american.

