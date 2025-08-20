Nvidia ieftinește plăcile video de top în Europa. Ce placă primește cea mai mare reducere

Piața europeană de gaming primește o veste neașteptată: Nvidia a decis să scadă prețurile unora dintre cele mai performante plăci video din seria RTX 50. Vârful de gamă, RTX 5090, a trecut prin cea mai importantă ajustare și costă acum 2.099 de euro, față de 2.329 de euro anterior. În schimb, modelele mai accesibile, cum ar fi RTX 5060, nu au beneficiat de reduceri.

De ce a ales Nvidia să scadă prețurile acum?

Trei plăci video din serie au fost vizate: RTX 5090, RTX 5080 și RTX 5070. Scăderea se situează în jurul valorii de 9%, cea mai mare reducere fiind la RTX 5090, unde diferența ajunge la aproape 10%. RTX 5080 are acum un preț de 1.059 de euro, iar RTX 5070 coboară la 589 de euro. În schimb, RTX 5070 Ti și RTX 5060 Ti rămân neschimbate, iar RTX 5060 nici măcar nu a intrat pe lista ajustărilor.

Explicația oficială nu a venit direct de la Nvidia, dar mai multe surse din industrie susțin că un rol important îl joacă evoluția monedei europene, care a câștigat aproximativ 10% față de dolar în ultimele șase luni. Totuși, există și scenariul strategic: compania ar putea încerca să elibereze stocurile pentru viitoarea lansare a seriei RTX 50 Super, care promite performanțe mai bune și mai multă memorie la prețuri mai accesibile.

O altă schimbare vizibilă este legată de disponibilitate. În trecut, plăci precum RTX 5090 erau aproape imposibil de găsit la prețul recomandat, însă acum stocurile sunt abundente la retaileri mari precum Amazon. Modele precum RTX 5070 sau RTX 5060 Ti se găsesc fără probleme la prețul oficial, ceea ce marchează o diferență majoră față de perioada de lansare.

