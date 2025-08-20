Nvidia ieftinește plăcile video de top în Europa. Ce placă primește cea mai mare reducere

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 20 August 2025, ora 12:14
267 citiri
Nvidia ieftinește plăcile video de top în Europa. Ce placă primește cea mai mare reducere
FOTO: GSMArena

Piața europeană de gaming primește o veste neașteptată: Nvidia a decis să scadă prețurile unora dintre cele mai performante plăci video din seria RTX 50. Vârful de gamă, RTX 5090, a trecut prin cea mai importantă ajustare și costă acum 2.099 de euro, față de 2.329 de euro anterior. În schimb, modelele mai accesibile, cum ar fi RTX 5060, nu au beneficiat de reduceri.

De ce a ales Nvidia să scadă prețurile acum?

Trei plăci video din serie au fost vizate: RTX 5090, RTX 5080 și RTX 5070. Scăderea se situează în jurul valorii de 9%, cea mai mare reducere fiind la RTX 5090, unde diferența ajunge la aproape 10%. RTX 5080 are acum un preț de 1.059 de euro, iar RTX 5070 coboară la 589 de euro. În schimb, RTX 5070 Ti și RTX 5060 Ti rămân neschimbate, iar RTX 5060 nici măcar nu a intrat pe lista ajustărilor.

Explicația oficială nu a venit direct de la Nvidia, dar mai multe surse din industrie susțin că un rol important îl joacă evoluția monedei europene, care a câștigat aproximativ 10% față de dolar în ultimele șase luni. Totuși, există și scenariul strategic: compania ar putea încerca să elibereze stocurile pentru viitoarea lansare a seriei RTX 50 Super, care promite performanțe mai bune și mai multă memorie la prețuri mai accesibile.

O altă schimbare vizibilă este legată de disponibilitate. În trecut, plăci precum RTX 5090 erau aproape imposibil de găsit la prețul recomandat, însă acum stocurile sunt abundente la retaileri mari precum Amazon. Modele precum RTX 5070 sau RTX 5060 Ti se găsesc fără probleme la prețul oficial, ceea ce marchează o diferență majoră față de perioada de lansare.

Motivul pentru care paza lui Mark Zuckerberg costă 27 de milioane de dolari. Cum este protejat gigantul tech
Motivul pentru care paza lui Mark Zuckerberg costă 27 de milioane de dolari. Cum este protejat gigantul tech
Când vine vorba de siguranță, Mark Zuckerberg este într-o altă categorie. În 2024, Meta a cheltuit peste 27 de milioane de dolari pentru a-i asigura protecția fondatorului său, o sumă care...
Ani risipiți în școlile clasice. Experții în tehnologie avertizează că sistemul de învățământ nu mai este de actualitate după dezvoltarea inteligenței artificiale
Ani risipiți în școlile clasice. Experții în tehnologie avertizează că sistemul de învățământ nu mai este de actualitate după dezvoltarea inteligenței artificiale
Jad Tarifi, fondatorul primei echipe Google de IA generativă, avertizează că doctoratele pot fi „ani aruncați pe fereastră”, pentru că tehnologia evoluează prea rapid. Diplomele...
#tehnologie, #Nvidia, #Europa , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Trump va face o greseala foarte mare." Avertismentul unui diplomat veteran privind garantiile de securitate pentru Ucraina
a1.ro
Sora Teodorei Marcu de la Insula Iubirii, mesaj dureros chiar in ziua in care tanara ar fi implinit varsta de 23 de ani. Ce a zis
DigiSport.ro
Imaginile au facut rapid inconjurul lumii: Carlos Alcaraz si Emma Raducanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Motivul pentru care paza lui Mark Zuckerberg costă 27 de milioane de dolari. Cum este protejat gigantul tech
  2. Nvidia ieftinește plăcile video de top în Europa. Ce placă primește cea mai mare reducere
  3. A fost în sfârșit emisă prima autorizație de construire pentru drumul care ocolește celebrele ambuteiaje din stațiunile montane
  4. Mesaj controversat pe ușa unui restaurant din România. Imaginea a devenit virală și a stârnit criticile internauților
  5. Nicio veste, e o veste bună?!...
  6. Calvarul deciziilor haotice de la CNPPR devoalat de angajații stresați de ritmul de lucru impus de lipsa sistemelor de calcul
  7. Resursele de energie primară – TradeVille
  8. Românii cu venituri mici se pot înscrie de astăzi pe platforma voucherelor de energie. Ce ajutor primesc aceștia lunar
  9. Ani risipiți în școlile clasice. Experții în tehnologie avertizează că sistemul de învățământ nu mai este de actualitate după dezvoltarea inteligenței artificiale
  10. Avertisment al specialiștilor privind taxarea câștigurilor bursiere: orice mărire a sarcinilor fiscale poate eroda bazinul investitorilor