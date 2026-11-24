Un oraș ridicat pe o platformă uriașă în mijlocul oceanului, unde companiile să poată desfășura activități industriale fără o parte dintre restricțiile impuse pe teritoriul Statelor Unite. Acesta este proiectul anunțat de Palmer Luckey, antreprenorul care a fondat Oculus și a contribuit la dezvoltarea companiei de tehnologie militară Anduril Industries.

Proiectul se numește SLAB și ar urma să funcționeze ca o așezare maritimă. Luckey susține că lucrează la această idee încă din 2014, după ce Facebook a cumpărat Oculus VR pentru aproximativ două miliarde de dolari.

Antreprenorul a folosit o parte din banii obținuți pentru a începe dezvoltarea proiectului, iar în 2017, împreună cu mai mulți apropiați, a investit într-o inițiativă evaluată atunci la un miliard de dolari.

Planul este neobișnuit inclusiv prin durata de utilizare anunțată. Luckey susține că structura este proiectată să reziste 1.000 de ani, deși nu a prezentat public dovezi tehnice care să confirme această estimare.

O imagine distribuită de antreprenor arată un mic oraș amplasat pe o platformă masivă de beton, înconjurată de apă. Reprezentarea pare realizată cu ajutorul inteligenței artificiale și nu reprezintă o fotografie a unei construcții finalizate.

De ce vrea Palmer Luckey să mute industriile americane în ocean

Spre deosebire de proiectele obișnuite de orașe plutitoare, SLAB nu este conceput în primul rând ca destinație rezidențială sau turistică.

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Luckey își dorește să creeze un spațiu în care industriile puternic reglementate să poată funcționa cu mai puține restricții decât pe teritoriul american. Printre domeniile menționate de antreprenor se numără prelucrarea metalelor, rafinarea petrolului, ingineria chimică, desalinizarea apei și cercetarea medicală.

În opinia sa, anumite reglementări statale și locale împiedică dezvoltarea unor sectoare industriale importante pentru economia SUA. O platformă construită în largul oceanului ar putea oferi, susține el, o alternativă mai ieftină decât desfășurarea acelorași activități pe uscat.

Conceptul se apropie de ceea ce este cunoscut drept seasteading, o mișcare care promovează construirea unor comunități permanente pe mare, cu forme alternative de administrare și autonomie politică.

Totuși, amplasarea unei construcții în ocean nu îi conferă automat statutul de stat independent și nici nu o scutește de toate obligațiile legale. Statutul juridic al unei asemenea platforme ar depinde de amplasare, de legislația maritimă și de relația cu statele existente.

Luckey a explicat că proiectul său urmărește sprijinirea industriei americane, nu ruperea legăturilor cu Statele Unite.

Antreprenorul a decis să vorbească public despre SLAB după ce a aflat că presa pregătea materiale în care inițiativa era prezentată drept un centru de date plutitor pentru inteligență artificială.

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