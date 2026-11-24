Ochelarii inteligenți pot răspunde la întrebări, pot descrie obiectele din jur și pot oferi informații fără ca utilizatorul să scoată telefonul din buzunar. Totuși, aceste funcții nu sunt întotdeauna de încredere, iar unele greșeli pot avea consecințe serioase. Autoritatea olandeză pentru protecția datelor le recomandă consumatorilor să evite, deocamdată, cumpărarea unor asemenea dispozitive.

Avertismentul vine după testarea a șase modele de ochelari inteligenți cu inteligență artificială, comercializate în Țările de Jos. Prețurile produselor analizate variază de la mai puțin de 100 de euro până la peste 500 de euro.

Instituția, cunoscută sub numele de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), nu a dezvăluit producătorii dispozitivelor și nici nu a cerut interzicerea vânzării lor.

Problema identificată privește modul în care asistenții AI răspund la solicitări. În anumite situații, aceștia au oferit informații greșite sau au susținut că au realizat acțiuni care, în realitate, nu avuseseră loc.

Unul dintre cele mai îngrijorătoare rezultate a apărut în timpul simulării unei urgențe medicale.

Un dispozitiv a susținut că a chemat ambulanța, deși apelul nu fusese efectuat

Cercetătorii au testat modul în care ochelarii răspund atunci când utilizatorul solicită instrucțiuni pentru resuscitare cardiopulmonară.

În timpul experimentului, unul dintre dispozitive a afirmat în repetate rânduri că a contactat serviciile de urgență și că ambulanța se îndreaptă către persoana care avea nevoie de ajutor.

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În realitate, niciun apel nu fusese efectuat. O asemenea eroare poate fi periculoasă, deoarece utilizatorul ar putea crede că ajutorul medical este deja pe drum și ar putea întârzia contactarea serviciilor de urgență.

Testele au evidențiat și probleme în interpretarea prospectelor medicamentelor. Unele dispozitive au oferit informații incorecte despre administrarea acestora, ceea ce ridică întrebări privind folosirea asistenților AI pentru recomandări medicale.

Într-un alt scenariu, un sistem a generat sfaturi nepotrivite despre modul în care un adult ar putea contacta și întâlni un copil. Autoritatea olandeză consideră că un asemenea comportament indică probleme serioase în mecanismele de siguranță ale tehnologiei.

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