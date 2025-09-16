Meta scapă din greșeală marele secret: ochelarii AI Ray-Ban cu display, gata de lansare. Ce știu sa facă

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 22:20
FOTO Unsplash

Meta Connect, conferința unde compania promite să dezvăluie viitorul VR și XR, va avea loc pe 17 și 18 septembrie. Doar că misterul a fost deja „spulberat”: un clip urcat accidental pe YouTube a arătat cea mai nouă creație – Meta Ray-Ban Display, primii ochelari ai brandului cu un ecran integrat direct în lentilă.

Aceștia reprezintă continuarea proiectului Orion, prototip prezentat anul trecut, dar simplificat pentru a fi mai accesibil publicului larg. Procesarea este acum inclusă în rame, iar un singur display, pe lentila dreaptă, va afișa informațiile. Brățara de control rămâne necesară pentru a naviga printre elementele grafice.

Cum arată și ce pot face noii ochelari

La capitolul design, ochelarii par mai voluminoși decât generațiile anterioare: rame mai groase, hardware suplimentar și o baterie mai mare. Greutatea urcă la aproximativ 70 de grame, față de 50 la modelul de acum doi ani. În schimb, funcționalitățile sunt spectaculoase: vei putea vedea hărți direct pe lentilă, traduceri în timp real, mesaje din aplicațiile preferate sau chiar rețete atunci când gătești.

Prețul vehiculat este de 800 de dolari în State. Modelul Ray-Ban standard rămâne în ofertă, dar Meta pregătește și o nouă serie Oakley – Sphere, cu un design sportiv și o cameră poziționată central, exact deasupra nasului. Această schimbare ar putea pune presiune pe rivali precum GoPro sau Insta360, pentru că oferă imagini mai apropiate de perspectiva reală a utilizatorului.

