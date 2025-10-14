Olanda lovește în influența Chinei. Preia controlul unei companii de semiconductori, invocând riscuri de securitate

Guvernul olandez a făcut o mișcare fără precedent pe scena tehnologică europeană. Olandezii au preluat controlul companiei chineze Nexperia, care operează fabrici de semiconductori.

Măsura, justificată prin „motive de securitate economică și tehnologică”, arată eforturile Europei de a-și proteja infrastructura de influența Beijingului.

Executivul de la Haga afirmă că decizia a fost luată pentru a evita perturbări în lanțurile de aprovizionare și producție din industria electronică, precum și pentru a garanta continuitatea activităților tehnologice critice. Deși intervenția statului nu presupune o naționalizare permanentă, autoritățile au impus un control temporar asupra companiei, până la clarificarea situației juridice și a implicațiilor internaționale.

Nexperia, primul test major al „autonomiei tehnologice” europene

Preluarea a fost făcută în baza „Goods Availability Act”, o lege olandeză care permite statului să intervină asupra unor bunuri esențiale în situații de risc sever pentru securitatea națională. În urma deciziei, instanța a suspendat din funcție CEO-ul chinez, Zhang Xuezheng, și a numit un director independent cu putere deplină de decizie.

Reacția proprietarului chinez, Wingtech, nu a întârziat: compania acuză guvernul olandez de o decizie „exagerată și motivată politic” și anunță că va contesta măsura în instanță.

