TCL dezvoltă o nouă generație de ecrane OLED care ar putea rezolva două dintre problemele ce îi fac pe cumpărători să ezite: prețurile ridicate și riscul apariției imaginilor permanente pe ecran. Compania chineză a prezentat un panou cu o rată de reîmprospătare de 500 Hz, conceput pentru monitoare de gaming, dar care folosește și o metodă diferită de producție.

Tehnologia a fost demonstrată la Digital Tech Conference 2026, organizată în Wuhan, China. Deși viteza de 500 Hz atrage atenția, schimbarea cu adevărat interesantă privește modul în care ecranul își protejează pixelii și costurile necesare fabricării sale.

Monitoarele OLED sunt apreciate pentru contrastul foarte bun, culorile intense și timpul redus de răspuns. Există însă și dezavantaje, în special atunci când aceeași imagine rămâne afișată ore întregi.

În asemenea situații, pixelii se pot uza neuniform, iar anumite elemente, precum bara de activități sau interfața unui joc, pot lăsa urme permanente. Fenomenul este cunoscut drept burn-in.

Pentru a reduce riscul, multe monitoare OLED folosesc proceduri periodice de întreținere a pixelilor, care pot necesita întreruperea utilizării.

Cum vrea TCL să reducă riscul de burn-in fără să întrerupă funcționarea monitorului

Noua tehnologie TCL folosește un sistem numit in-panel compensation, care poate realiza ajustări ale pixelilor în timpul funcționării ecranului.

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Astfel, monitorul nu ar mai trebui să intre în modul de așteptare pentru anumite operațiuni de compensare, așa cum se întâmplă în cazul unor modele actuale.

Soluția a fost gândită inițial pentru monitoarele de birou, unde elementele statice sunt afișate perioade îndelungate. Adaptarea pentru gaming este mai dificilă, deoarece imaginile și nivelurile de luminozitate se schimbă rapid.

TCL susține că noua implementare poate funcționa și în aceste condiții. Totuși, eficiența pe termen lung și capacitatea de a preveni burn-in-ul vor trebui confirmate prin teste independente.

Compania urmărește și reducerea costurilor de fabricație. În locul unor metode convenționale, folosește o tehnologie de imprimare cu jet de cerneală pentru depunerea materialelor OLED.

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