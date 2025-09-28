Samsung pregătește o schimbare uriașă pe telefoanele Galaxy: cum arată noul One UI 8.5 VIDEO

Autor: Vlad Ionescu
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 23:01
378 citiri
Samsung pregătește o schimbare uriașă pe telefoanele Galaxy: cum arată noul One UI 8.5 VIDEO
FOTO Unsplash

Un clip publicat de Sammobile a dezvăluit pentru prima dată experiența cu One UI 8.5 pe un Galaxy S25 Ultra, iar imaginile arată că Samsung pregătește modificări mult mai mari decât se aștepta. Interfața, încă aflată în stadiu de test, vine cu un design curățat, setări reproiectate și aplicații esențiale care primesc funcții noi.

Deși firmware-ul nu este finalizat și conține erori, direcția de design este clară și sugerează că update-ul major va fi lansat oficial odată cu seria Galaxy S26 la începutul anului viitor.

Ce aduce nou One UI 8.5

Cea mai vizibilă schimbare este panoul de setări rapide, acum complet personalizabil. Utilizatorii pot alege aranjarea verticală sau orizontală a comutatoarelor, pot muta liber butoanele sau le pot elimina complet. În meniul Setări apar colțuri mai rotunjite, spațiere aerisită și o bară de căutare repoziționată în partea de jos. Indicatorul de baterie se transformă și el, pictograma clasică fiind înlocuită de o simplă valoare procentuală, cu opțiuni suplimentare de personalizare aflate în lucru.

Aplicațiile Samsung primesc și ele atenție specială. Telefonul vine cu o bară inferioară redesenată și funcții noi precum mesageria vocală directă și transcrierea asistată. În Galerie, navigarea se face acum cu pictograme glisante pentru Imagini, Albume și Povești, iar meniul include opțiuni suplimentare, inclusiv o secțiune misterioasă numită „Colecții”.

Fișierele mele adoptă un look modern, cu pictograme rotunjite și bara de căutare mutată jos, iar aplicația Cameră aduce setări video reorganizate, posibilitatea de a salva direct pe memoria externă și un nou mod de înregistrare duală.

Samsung dă lovitura pe zona mid-range: Galaxy A36 și A56 primesc ediții limitate în culori fresh și prețuri mai mici
Samsung dă lovitura pe zona mid-range: Galaxy A36 și A56 primesc ediții limitate în culori fresh și prețuri mai mici
Samsung știe cum să țină interesul ridicat pentru seria sa Galaxy A. În India, compania a lansat ediții limitate pentru două dintre cele mai populare modele mid-range: Galaxy A36 și Galaxy...
Samsung transformă telefonul într-o telecomandă pentru automobil. Cum funcționează noua opțiune SmartThings Home to Car
Samsung transformă telefonul într-o telecomandă pentru automobil. Cum funcționează noua opțiune SmartThings Home to Car
Samsung transformă telefonul într-o telecomandă pentru automobil. Compania a anunțat lansarea funcției „Home to Car” în cadrul platformei SmartThings, care le permite utilizatorilor să...
#tehnologie, #Samsung, #Android, #galaxy , #android
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
E oficial: Eric Bicfalvi si-a gasit echipa! Surpriza de proportii
Adevarul.ro
Momente de neuitat cu Dem Radulescu, care a vrut sa recite o poezie patriotica: "Iesi afara, Bibanule! Vrei sa ne nenorocesti, sa creada astia ca e act de sabotaj?"
ObservatorNews.ro
Fenomen misterios in Timis. Pamantul fumega fara foc: "Respiratia e usturatoare"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Samsung pregătește o schimbare uriașă pe telefoanele Galaxy: cum arată noul One UI 8.5 VIDEO
  2. Cel mai mare producător de componente auto din lume, activ și în România, a anunțat un plan de restructurare care vizează desființarea a peste 13.000 de locuri de muncă
  3. Cum sunt păcăliți șoferii: cea mai comună țeapă la reparațiile mașinii
  4. Escrocii imită OLX și ePantofi pentru a fura bani și date personale. DNSC avertizează: „Fii atent la linkurile false”
  5. Ministrul Muncii susține că „întotdeauna au fost și întotdeauna vor fi” bani pentru salarii și pensii
  6. Datoria globală a atins un record istoric, depășind de trei ori PIB-ul mondial
  7. Samsung dă lovitura pe zona mid-range: Galaxy A36 și A56 primesc ediții limitate în culori fresh și prețuri mai mici
  8. Samsung transformă telefonul într-o telecomandă pentru automobil. Cum funcționează noua opțiune SmartThings Home to Car
  9. Data de la care IRCC-ul mărit se prăvălește peste ratele românilor se apropie. Există totuși și o veste bună
  10. Florin Cîțu, ironic: "Nu eliminăm controlul prețurilor pentru 17 produse – ar exploda prețurile și ne interesează soarta românilor. Dar creștem TVA la majoritatea produselor și serviciilor"