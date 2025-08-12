One UI 8 intră în testare pe mai multe dispozitive Galaxy și aduce funcții AI mai inteligente

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 12 August 2025, ora 23:02
101 citiri
One UI 8 intră în testare pe mai multe dispozitive Galaxy și aduce funcții AI mai inteligente
FOTO Unsplash

Samsung își extinde programul beta One UI 8 către o gamă mai variată de telefoane și dispozitive pliabile. După ce a debutat în mai, odată cu seria Galaxy S25, noua versiune a interfeței ajunge acum și pe Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 și Galaxy Z Flip6, în Coreea, SUA, Marea Britanie și India.

Compania promite o experiență AI mai naturală și capabilități multimodale capabile să înțeleagă contextul în timp real, cu interacțiuni mai fluide și sugestii personalizate. În combinație cu Galaxy Buds3 sau Buds3 Pro, utilizatorii vor putea activa asistentul Gemini de la Google prin voce sau printr-o apăsare lungă pe cască.

Începând cu luna septembrie, programul beta va fi disponibil și pe alte modele, inclusiv Galaxy S23, Z Fold5, Z Flip5, A36 5G, A55 5G, A35 5G și A54. Cei interesați se pot înscrie prin aplicația Samsung Members.

Tot în septembrie, Samsung va lansa versiunea oficială One UI 8, începând cu seria Galaxy S25, urmând ca actualizarea să fie distribuită treptat și pe restul dispozitivelor compatibile. Pe lângă telefoane, și platforma One UI 8 Watch va ajunge pe mai multe modele Galaxy Watch, dincolo de seria Watch8, aducând funcții motivaționale de sănătate și o interfață mai intuitivă pentru utilizatorii de smartwatch-uri.

Microsoft aduce inteligența artificială direct în browser. Ce știe să facă noul Copilot Mode
Microsoft aduce inteligența artificială direct în browser. Ce știe să facă noul Copilot Mode
Microsoft face un pas important în integrarea AI-ului în experiența de navigare pe internet, lansând Copilot Mode în browserul Edge. Această funcție schimbă pagina de start clasică și...
Mark Zuckerberg: „Fără ochelari AI, vei rămâne în urmă în cursa cognitivă”
Mark Zuckerberg: „Fără ochelari AI, vei rămâne în urmă în cursa cognitivă”
Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, consideră că viitorul interacțiunii cu inteligența artificială nu se va desfășura pe ecranele telefoanelor, ci direct prin intermediul ochelarilor inteligenți....
#tehnologie, #Android, #inteligenta artificiala, #galaxy , #android
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ar fi lovitura verii: 350.000.000Euro pentru Kylian Mbappe
Adevarul.ro
Summit-ul din Alaska. Ultima sansa pentru Ucraina? Analist: "Negocierile s-au purtat deja"
DigiSport.ro
Alexandru Mitrita a intrat in istorie
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. One UI 8 intră în testare pe mai multe dispozitive Galaxy și aduce funcții AI mai inteligente
  2. Microsoft aduce inteligența artificială direct în browser. Ce știe să facă noul Copilot Mode
  3. Capcana invizibilă a acestor aplicațiilor de mobil. Cum promisiunea anonimatului ascunde operațiuni masive de colectare a datelor
  4. Cazul Cordău–Holod: Cum decade economia odată ce căile ferate sunt distruse prin indiferență. „Dacă o linie e scoasă din acte, nu mai există cale de întoarcere”
  5. Microsoft renunță oficial la Windows 11 SE, versiunea gândită pentru școli, laptopuri și dispozitive mai ieftine
  6. Rivalitatea își cunoaște limitele: Apple va colabora cu Samsung pentru a obține o tehnologie nemaiîntâlnită până acum
  7. Jaf ca în filme pe aeroportul Heathrow: 12.000 de telefoane Samsung au dispărut dintr-un camion. Unde ar putea fi vândute la un preț redus
  8. Primele zvonuri despre PlayStation 6: salt uriaș de performanță și posibila lansare a celei mai așteptate console
  9. Mark Zuckerberg: „Fără ochelari AI, vei rămâne în urmă în cursa cognitivă”
  10. Medicina viitorului vine din… iaurt! Descoperirea care ar putea vindeca rănile de 10 ori mai repede

Ultimele emisiuni

Acum 4 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 117 - ATENTIE: Poți rămâne fără bani!!!