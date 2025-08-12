One UI 8 intră în testare pe mai multe dispozitive Galaxy și aduce funcții AI mai inteligente

Samsung își extinde programul beta One UI 8 către o gamă mai variată de telefoane și dispozitive pliabile. După ce a debutat în mai, odată cu seria Galaxy S25, noua versiune a interfeței ajunge acum și pe Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 și Galaxy Z Flip6, în Coreea, SUA, Marea Britanie și India.

Compania promite o experiență AI mai naturală și capabilități multimodale capabile să înțeleagă contextul în timp real, cu interacțiuni mai fluide și sugestii personalizate. În combinație cu Galaxy Buds3 sau Buds3 Pro, utilizatorii vor putea activa asistentul Gemini de la Google prin voce sau printr-o apăsare lungă pe cască.

Începând cu luna septembrie, programul beta va fi disponibil și pe alte modele, inclusiv Galaxy S23, Z Fold5, Z Flip5, A36 5G, A55 5G, A35 5G și A54. Cei interesați se pot înscrie prin aplicația Samsung Members.

Tot în septembrie, Samsung va lansa versiunea oficială One UI 8, începând cu seria Galaxy S25, urmând ca actualizarea să fie distribuită treptat și pe restul dispozitivelor compatibile. Pe lângă telefoane, și platforma One UI 8 Watch va ajunge pe mai multe modele Galaxy Watch, dincolo de seria Watch8, aducând funcții motivaționale de sănătate și o interfață mai intuitivă pentru utilizatorii de smartwatch-uri.

