Samsung testează o nouă modalitate de afișare a notificărilor pe telefoanele Galaxy, care amintește de funcția Dynamic Island de pe iPhone. Schimbarea ar urma să fie introdusă prin interfața One UI 9.5, odată cu lansarea seriei Galaxy S27, așteptată la începutul anului 2027.

Primele imagini și înregistrări video din versiunile de test au fost publicate de SamMobile și arată că Samsung intenționează să mute notificările active în partea centrală a ecranului, chiar în jurul camerei frontale.

Samsung schimbă și modul în care utilizatorii trec de la o notificare la alta

În prezent, unele informații afișate prin Now Bar apar în partea stângă a barei de stare. În noua versiune, acestea sunt integrate într-un element compact, care se poate extinde atunci când utilizatorul interacționează cu el.

Funcționarea seamănă cu Dynamic Island, introdus de Apple pentru a afișa activități în desfășurare fără ca utilizatorul să fie nevoit să deschidă aplicațiile respective.

Astfel, informații precum timpul rămas pe un cronometru, comenzile pentru muzică sau starea lanternei ar putea fi accesate direct din partea superioară a ecranului.

Noua interfață nu aduce doar o modificare de aspect. Samsung testează și gesturi diferite pentru navigarea între activitățile afișate.

În versiunile actuale ale One UI, utilizatorii pot trece între anumite notificări active prin glisări verticale. În software-ul aflat în dezvoltare, această interacțiune este înlocuită cu glisarea spre stânga sau spre dreapta.

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Schimbarea ar permite consultarea mai multor activități în desfășurare fără deschiderea fiecărei notificări.

Samsung folosește pentru această funcție sistemul său existent de notificări live, care este deja compatibil cu mai multe aplicații terțe. Prin urmare, noul design nu ar trebui să fie limitat doar la aplicațiile instalate de producător.

O altă noutate descoperită în software-ul de testare este o secțiune numită Moment Effects.

Aceasta include momentan o opțiune pentru notificări sportive, dezvoltată de Google Sports, care poate afișa mici animații în jurul camerei frontale atunci când o echipă favorită înscrie sau câștigă. Prezența unui meniu separat pentru asemenea efecte sugerează că Samsung ar putea extinde ulterior funcția și la alte categorii de informații. Deocamdată, însă, nu au fost confirmate opțiuni pentru vreme sau călătorii.

Samsung a lansat deja prima versiune beta One UI 9.5 pentru seria Galaxy S26, cu modificări vizuale ale ecranului de blocare.

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