OnePlus 15 renunță la ceva extrem de important, dar promite o experiență foto de top și performanțe mai fluide

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 19:11
111 citiri
OnePlus 15 renunță la ceva extrem de important, dar promite o experiență foto de top și performanțe mai fluide
FOTO OnePlus

OnePlus surprinde fanii cu o decizie neașteptată. Noul flagship OnePlus 15 nu va mai avea ecran QHD+, așa cum s-a întâmplat pe modelele anterioare. Compania a confirmat oficial că va trece la o rezoluție 1.5K, justificând schimbarea prin dorința de a obține o autonomie mai bună a bateriei și o rată de refresh mai ridicată.

Astfel, ecranul OnePlus 15 va funcționa la 165Hz, față de 120Hz pe generațiile anterioare, o creștere semnificativă pentru cei care apreciază fluiditatea în jocuri și animații. CEO-ul Li Jie Louis a explicat că decizia nu a fost una de cost, ci o limitare tehnologică: „În acest moment, industria nu poate oferi simultan un ecran 2K și o rată de 165Hz. Soluția 1.5K + 165Hz este cea mai avansată posibilă.”

Camerele foto primesc un upgrade masiv

Pentru a compensa downgrade-ul de rezoluție, OnePlus a pariat puternic pe fotografie și filmare. Noul flagship va include un sistem triple camera de 50 MP, fiecare senzor având rol dedicat. Teleobiectivul periscopic promite zoom optic 3,5x, echivalentul unei distanțe focale de 85 mm, iar camera principală va putea filma în 4K la 120 fps, cu suport Dolby Vision.

Totodată, compania a anunțat și un nou sistem de răcire numit Glacier, care va disipa căldura de două ori mai eficient decât generațiile anterioare, un detaliu important pentru performanțele de gaming.

OnePlus 15 va fi lansat oficial pe 27 octombrie, inițial în China, urmând ca disponibilitatea globală să fie anunțată ulterior.

Apple taie masiv producția iPhone Air după vânzări sub așteptări. Modelul ultra-subțire se dovedește un nou experiment eșuat
Apple taie masiv producția iPhone Air după vânzări sub așteptări. Modelul ultra-subțire se dovedește un nou experiment eșuat
După doar câteva luni pe piață, Apple a decis să reducă producția iPhone Air cu peste 80%, din cauza cererii slabe și a interesului scăzut al publicului. Potrivit analistului Ming-Chi...
Xiaomi confirmă: ecranul din spate rămâne și va fi îmbunătățit pe următoarea generație de telefoane
Xiaomi confirmă: ecranul din spate rămâne și va fi îmbunătățit pe următoarea generație de telefoane
Trendul ecranelor montate pe spatele telefoanelor pare să prindă, cel puțin pentru Xiaomi. După succesul înregistrat cu modelele Xiaomi 17, 17 Pro și 17 Pro Max, compania a anunțat oficial...
#tehnologie, #smartphone, #OnePlus , #smartphone
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
L-au prins! Cine este barbatul care a ucis un sofer de autocar: "A fost cea mai ascutita"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Era langa sotia lui, dar nu a ezitat: i-a dat mesaj barbatului cu 14 ani mai tanar: "Scrie-mi daca vrei"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. OnePlus 15 renunță la ceva extrem de important, dar promite o experiență foto de top și performanțe mai fluide
  2. Apple pornește războiul cu Google. Compania vrea ca utilizatorii iPhone să renunțe la Chrome și să revină la Safari
  3. Adio Android Auto și Apple CarPlay pe mașinile General Motors. Constructorul american vrea control total asupra experienței digitale
  4. Apple aduce noi funcții de siguranță și estetică în iOS 26.1. Gigantul tech oferă control total asupra designului și confidențialității
  5. HBO Max lansează un nou sistem de rating. Utilizatorii vor putea de acum să dea „note” filmelor și serialelor
  6. WooCommerce explicat: Ce este și cum funcționează
  7. Internetul atinge un prag istoric. Există în acest moment aproape 1.000 de miliarde de pagini web arhivate în cadrul Internet Archive
  8. Christine Lagarde: Nevoia de finanțare pentru tranziția energetică este de 1,2 trilioane de euro pe an! Cum vrea UE să obțină banii
  9. Apple taie masiv producția iPhone Air după vânzări sub așteptări. Modelul ultra-subțire se dovedește un nou experiment eșuat
  10. Plată electronică pentru trecerile pe podul de la Giurgiu. Urmează să fie amenajate două artere dedicate