Samsung ar putea modifica radical aspectul telefoanelor Galaxy odată cu lansarea One UI 10, următoarea versiune majoră a interfeței sale Android. Primele imagini apărute online sugerează că producătorul sud-coreean pregătește un design cu elemente transparente, efecte de sticlă și meniuri suprapuse, într-un stil asemănător cu Liquid Glass de la Apple.

Informațiile provin dintr-un banner atribuit viitoarei interfețe, publicat de SamMobile. Imaginea prezintă o direcție vizuală diferită de cea folosită în prezent pe dispozitivele Samsung, însă nu demonstrează că toate elementele vor ajunge în versiunea finală.

Când ar putea ajunge One UI 10 pe telefoanele Galaxy

Una dintre schimbările sugerate este folosirea transparenței în meniuri și în alte componente ale sistemului. În locul unor suprafețe complet opace, interfața ar putea afișa panouri prin care se distinge, estompat, conținutul din fundal.

Efectul este apropiat de cel al sticlei mate și poate crea impresia că butoanele, notificările și ferestrele sunt așezate pe mai multe niveluri.

Dacă Samsung va adopta această abordare, modificările ar putea deveni vizibile în utilizarea zilnică a telefonului, fără ca funcțiile de bază să se schimbe neapărat.

Noua interfață este așteptată în 2027 și ar urma să fie bazată pe Android 18, potrivit informațiilor apărute până acum.

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Samsung nu a anunțat oficial modificările de design, însă zvonurile despre o actualizare vizuală de amploare circulă deja de mai mult timp.

Informatorul Ice Universe a susținut anterior că One UI 10 ar putea aduce unele dintre cele mai mari schimbări realizate vreodată de Samsung la interfața telefoanelor sale.

Primele dispozitive care ar putea primi One UI 10 sunt modelele pliabile Galaxy Z Fold 9 și Galaxy Z Flip 9, așteptate în 2027. Ulterior, actualizarea ar putea fi distribuită și pe alte telefoane și tablete Galaxy compatibile. Lista dispozitivelor și calendarul de lansare nu au fost confirmate.

Deocamdată, Samsung pregătește și One UI 9.5, astfel că One UI 10 se află încă la distanță de lansarea publică.

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