OneUI 7 aduce Now Bar, un nou asistent bazat pe AI: Samsung pregătește o revoluție în eficiența zilnică

OneUI 7, următoarea interfață majoră de la Samsung, va fi lansată în curând, iar una dintre cele mai interesante funcții noi este Now Bar. Acest asistent personal bazat pe inteligență artificială promite să transforme modul în care interacționezi cu telefonul, oferindu-ți acces rapid la informații și aplicații relevante în funcție de nevoile tale zilnice.

Now Bar devine asistentul personal de pe ecranul de blocare

Now Bar se prezintă sub forma unui buton nou, amplasat pe ecranul de blocare. Cu ajutorul AI, acesta poate anticipa activitățile tale și îți oferă scurtături utile și sugestii personalizate. De exemplu, dimineața, Now Bar poate afișa prognoza meteo, statistici despre somn înregistrate cu Galaxy Watch sau Galaxy Ring și chiar recomandări legate de traficul pentru programările din calendarul tău.

Dacă ai o călătorie planificată, Now Bar poate organiza totul pentru tine, oferindu-ți acces rapid la aplicații utile, biletul de avion, prognoza meteo pentru destinație și informații despre cursul valutar.

Samsung dorește să transforme Now Bar într-un asistent complet integrat, capabil să adune toate informațiile esențiale într-un singur loc, simplificând astfel rutina zilnică.

Funcția Now Bar folosește datele colectate de pe telefon pentru a-ți personaliza experiența, însă Samsung asigură utilizatorii că acestea sunt stocate în siguranță folosind Knox Vault. Acest sistem de securitate include criptare „post-quantum”, pregătită să reziste chiar și noii generații de procesoare cuantice. Astfel, datele utilizatorilor rămân inaccesibile pentru atacuri externe.

OneUI 7, bazat pe Android 15, va include și noile funcții „antifurt” implementate de Google, oferind un plus de siguranță. Deși seria Galaxy S25 nu a fost încă lansată, este de așteptat ca Now Bar să fie disponibil pe toate dispozitivele Galaxy compatibile cu actualizarea la OneUI 7.

